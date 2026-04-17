أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانًا إلحاقيًا دعت فيه المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وذلك في ظل تسجيل عدد من الخروقات "الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات والقصف المتقطع الذي يطال عددًا من القرى.

وشددت قيادة الجيش في بيانها على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامة المواطنين، لا سيما خلال ساعات الليل، وتجنب الاقتراب من المناطق الخطرة، مؤكدة استمرارها في متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنهم.

