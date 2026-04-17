كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الحاج حسن: وقف إطلاق النار أتى بضغط إيراني والاحتلال فشل في تحقيق أهدافه
الحاج حسن: وقف إطلاق النار أتى بضغط إيراني والاحتلال فشل في تحقيق أهدافه

2026-04-17 03:33
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أتى بضغط إيراني واضح، مشيرًا إلى أن الاتصالات التي تجري بين السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق في لبنان.

وشدد النائب الحاج حسن على أن العدو غدار ولا بد من الانتباه، مؤكدًا أنه خرق وقف إطلاق النار الحالي عدة مرات، وقال: "نتابع ونراقب ما إذا كان العدو سيلتزم الهدنة وعدم الاعتداء على القرى والعودة إلى الاغتيالات".

وأوضح الحاج حسن أن أهدافًا محددة وُضعت نصب الأعين تتمثل في الانسحاب "الإسرائيلي" وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار ووقف الاعتداءات، لافتًا إلى أن الهدنة دخلت حيز التنفيذ في وقت لم يحقق فيه العدو أهدافه التي أعلن عنها، حيث لم تسقط بنت جبيل والخيام وبلدات أخرى في قبضة قواته.

المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله وقف إطلاق النار العصف المأكول
