أقرّ المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية"، رون بن يشاي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو من فرض وقف إطلاق النار في لبنان على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مدفوعًا برغبته في إرضاء الإيرانيين لضمان عدم تحول القتال في لبنان إلى عائق أمام صياغة اتفاق دبلوماسي شامل بين واشنطن وطهران عبر الوسيط الباكستاني.

وقالت الصحيفة "إن ترامب، الذي سبق وأوقف الطائرات "الإسرائيلية" وهي في طريقها لضرب أهداف إيرانية، يرى في تهدئة الجبهة اللبنانية مسارًا ضروريًا لإنجاح المفاوضات الإقليمية الكبرى، مما جعل "إسرائيل" و"الجيش" الإسرائيلي معلّقين تمامًا بما يصدر عن البيت الأبيض".



الكلمات المفتاحية