كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي فيديو| المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعمل على فتح طريق القاسمية - برج رحّال في الجنوب

العميد قاآني: وقف إطلاق النار في لبنان هو نتيجة صمود المقاومة ودعم إيران
العميد قاآني: وقف إطلاق النار في لبنان هو نتيجة صمود المقاومة ودعم إيران

2026-04-17 08:50

2026-04-17 08:50
أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني، أن وقف إطلاق النار في لبنان جاء نتيجة صمود المقاومة الإسلامية ودعم الجمهورية الإسلامية في إيران.

وكتب العميد قاآني، في رسالة بشأن وقف إطلاق النار في لبنان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن أبناء الشعب العزيز في لبنان وشعب المنطقة يدركون أن المنتصر في الميدان الحاسم هو حزب الله البطل".

وأضاف: "إذا ما تم وقف إطلاق النار، فهو نتيجة الصمود الراسخ للمقاومة اللبنانية ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وختم العميد قاآني: "يسعى البعض لفرض الذلّ على شعب لبنان الشامخ، لكن صمود حزب الله هو الذي يثبت شعار "هيهات منّا الذلة".

إيران منذ ساعة
بزشكيان: نسعى لسلام واستقرار المنطقة ونؤكد حقوق شعبنا ضمن إطار القانون الدولي
إيران منذ ساعة
قاليباف: وقف إطلاق النار ثمرة صمود حزب الله واتحاد محور المقاومة 
إيران منذ 7 ساعات
بقائي: وقف الحرب في لبنان جزء من تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا
إيران منذ 7 ساعات
فيديو| المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعمل على فتح طريق القاسمية - برج رحّال في الجنوب
لبنان منذ 50 دقيقة
إيران منذ ساعة
إخراج هدنة الأيام العشرة: ماكياج أميركي لتجميل القبح اللبناني
مقالات مختارة منذ ساعة
إيران منذ ساعة
