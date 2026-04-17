أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني، أن وقف إطلاق النار في لبنان جاء نتيجة صمود المقاومة الإسلامية ودعم الجمهورية الإسلامية في إيران.

وكتب العميد قاآني، في رسالة بشأن وقف إطلاق النار في لبنان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن أبناء الشعب العزيز في لبنان وشعب المنطقة يدركون أن المنتصر في الميدان الحاسم هو حزب الله البطل".

وأضاف: "إذا ما تم وقف إطلاق النار، فهو نتيجة الصمود الراسخ للمقاومة اللبنانية ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وختم العميد قاآني: "يسعى البعض لفرض الذلّ على شعب لبنان الشامخ، لكن صمود حزب الله هو الذي يثبت شعار "هيهات منّا الذلة".

الكلمات المفتاحية