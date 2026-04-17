إيران
الرئيس الإيراني: هل اختفى الضمير الإنساني عند بعض قادة العالم؟
تساءل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في منشور له على منصة "إكاليوم س" اليوم الجمعة (17 نيسان/أبريل 2026)، عمّا إذا كان الضمير الانساني قد اختفى عند بعض قادة دول العالم؟
هذا؛ وأشار الرئيس بزشكيان، في منشوره، إلى: "النهج المزدوج إزاء كيان يحظى بالحصانة؛ على الرغم من امتلاكه أسلحة نووية، فيما تشن الحرب، في الوقت نفسه، على دولة بسبب برنامجها النووي السلمي".
وقال: "في العام الماضي، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوتُ إلى العودة إلى القاعدة الذهبية للإسلام والمسيحية واليهودية، وإلى الضمير الإنساني: "لا تفعل بالآخرين ما لا ترضاه لنفسك" - وهو مبدأ عالمي ينتهكه الكيان الصهيوني علنًا".
أضاف الرئيس بزشكيان: "أسلحة نووية لكيان محتل، ولكن الحرب على دولة بسبب برنامجها النووي السلمي. يُغتال العلماء في إيران والعراق وسورية، ويُقتل الأطفال في ميناب.. هل اختفى الضمير الإنساني عند بعض قادة العالم؟"