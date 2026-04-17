الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي المقاومة الإسلامية - بيان رقم (1829): نفذنا 2184 عمليّة عسكريّة مختلفة

إيران

الرئيس الإيراني: هل اختفى الضمير الإنساني عند بعض قادة العالم؟
🎧 إستمع للمقال
2026-04-17 10:46
54

تساءل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في منشور له على منصة "إكاليوم س" اليوم الجمعة (17 نيسان/أبريل 2026)، عمّا إذا كان الضمير الانساني قد اختفى عند بعض قادة دول العالم؟

هذا؛ وأشار الرئيس بزشكيان، في منشوره، إلى: "النهج المزدوج إزاء كيان يحظى بالحصانة؛ على الرغم من امتلاكه أسلحة نووية، فيما تشن الحرب، في الوقت نفسه، على دولة بسبب برنامجها النووي السلمي".

وقال: "في العام الماضي، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوتُ إلى العودة إلى القاعدة الذهبية للإسلام والمسيحية واليهودية، وإلى الضمير الإنساني: "لا تفعل بالآخرين ما لا ترضاه لنفسك" - وهو مبدأ عالمي ينتهكه الكيان الصهيوني علنًا".

أضاف الرئيس بزشكيان: "أسلحة نووية لكيان محتل، ولكن الحرب على دولة بسبب برنامجها النووي السلمي. يُغتال العلماء في إيران والعراق وسورية، ويُقتل الأطفال في ميناب.. هل اختفى الضمير الإنساني عند بعض قادة العالم؟"
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الطاقة النووية بزشكيان العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
الجيش الإيراني: يدنا على الزناد ومستعدون لمواجهة أي عدوان
إيران منذ 39 دقيقة
إيران منذ ساعة
العميد قاآني: وقف إطلاق النار في لبنان هو نتيجة صمود المقاومة ودعم إيران
إيران منذ 3 ساعات
بزشكيان: نسعى لسلام واستقرار المنطقة ونؤكد حقوق شعبنا ضمن إطار القانون الدولي
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
الجيش الإيراني: يدنا على الزناد ومستعدون لمواجهة أي عدوان
إيران منذ 39 دقيقة
إيران منذ ساعة
 
 "مـعـاريـف": خرجنا إلى حرب "زئير الأسد" وعدنا مع "مواء القط" 
عين على العدو منذ ساعتين
العميد قاآني: وقف إطلاق النار في لبنان هو نتيجة صمود المقاومة ودعم إيران
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة