تساءل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في منشور له على منصة "إكاليوم س" اليوم الجمعة (17 نيسان/أبريل 2026)، عمّا إذا كان الضمير الانساني قد اختفى عند بعض قادة دول العالم؟

هذا؛ وأشار الرئيس بزشكيان، في منشوره، إلى: "النهج المزدوج إزاء كيان يحظى بالحصانة؛ على الرغم من امتلاكه أسلحة نووية، فيما تشن الحرب، في الوقت نفسه، على دولة بسبب برنامجها النووي السلمي".

وقال: "في العام الماضي، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوتُ إلى العودة إلى القاعدة الذهبية للإسلام والمسيحية واليهودية، وإلى الضمير الإنساني: "لا تفعل بالآخرين ما لا ترضاه لنفسك" - وهو مبدأ عالمي ينتهكه الكيان الصهيوني علنًا".

أضاف الرئيس بزشكيان: "أسلحة نووية لكيان محتل، ولكن الحرب على دولة بسبب برنامجها النووي السلمي. يُغتال العلماء في إيران والعراق وسورية، ويُقتل الأطفال في ميناب.. هل اختفى الضمير الإنساني عند بعض قادة العالم؟"



الكلمات المفتاحية