الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي  غزة.. استشهاد شقيقين في قصف "إسرائيلي" على حي الشحاعية

لبنان

المقاومة الإسلامية - بيان رقم (1829): نفذنا 2184 عمليّة عسكريّة مختلفة
🎧 إستمع للمقال
لبنان

المقاومة الإسلامية - بيان رقم (1829): نفذنا 2184 عمليّة عسكريّة مختلفة

2026-04-17 11:06
‏أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة 17 نيسان/أ[ريل 2026، بيانًا حمل الرقم (1829) وجاء فيه:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، خاضت المقاومة الإسلاميّة معركة العصف المأكول على مدى خمسة وأربعين يومًا سطّرت خلالها ملاحم بطوليّة قلّ نظيرها في البأس والشجاعة والاستبسال والتوكّل على الله عزّ وجلّ والاستبشار بنصره. وبين الثاني من آذار والسادس عشر من نيسان 2026، أصدرت المقاومة الإسلاميّة 1828 بيانًا أعلنت فيها تنفيذ 2184 عمليّة عسكريّة مختلفة تصدّت من خلالها لقوّات الإحتلال التابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ داخل الأراضي اللبنانيّة، واستهدفت مواقعه وثكناته وقواعده العسكريّة داخل الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. كما استهدفت عمليات المقاومة بالمسيّرات الانقضاضيّة والنيران الصاروخيّة المتنوّعة المستوطنات والمدن الإسرائيليّة بدءًا من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة حتّى ما بعد مدينة تلّ أبيب بعمق 160 كلم، ردًّا على جرائم العدوّ بحقّ المدنيين وتدميره الوحشيّ للأبنية السكنيّة والبنى التحتيّة المدنيّة. 
نفّذ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عمليّاتهم بمعدّل 49 عمليّة يوميًّا، ولم تتمكّن آلة القتل الإسرائيليّة برغم إطباقها الإستخباريّ وتوحّشها الناريّ من ثنيهم عن النهوض والاستمرار بواجبهم الوطنيّ والإنسانيّ والدينيّ في حماية وطنهم وشعبهم والدفاع عنهما. 
وستبقى يد هؤلاء المجاهدين على الزناد، يتحسّبون لغدر العدوّ ونكثه؛ وعهدُهم لأمين المقاومة القاسم، وشعبها الشريف والأبيّ والمضحّي بأنّنا باقون على العهد حتّى آخر نفس، ولن تسقط لنا راية.  
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 17-04-2026‏
28 شوال 1447 هـ

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
الإعلام الحربي ينشر: وَلَن تَسقُط لَنَا رَايَة
الإعلام الحربي ينشر: وَلَن تَسقُط لَنَا رَايَة
لبنان الآن
النائب علي فياض: مذكرة الخارجية الأميركية بالغة الخطورة 
النائب علي فياض: مذكرة الخارجية الأميركية بالغة الخطورة 
لبنان منذ 3 دقائق
المقاومة الإسلامية - بيان رقم (1829): نفذنا 2184 عمليّة عسكريّة مختلفة
المقاومة الإسلامية - بيان رقم (1829): نفذنا 2184 عمليّة عسكريّة مختلفة
لبنان منذ 54 دقيقة
عائدون يعبرون نحو جنوب الليطاني
عائدون يعبرون نحو جنوب الليطاني
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الإعلام الحربي ينشر: وَلَن تَسقُط لَنَا رَايَة
الإعلام الحربي ينشر: وَلَن تَسقُط لَنَا رَايَة
لبنان الآن
المقاومة الإسلامية - بيان رقم (1829): نفذنا 2184 عمليّة عسكريّة مختلفة
المقاومة الإسلامية - بيان رقم (1829): نفذنا 2184 عمليّة عسكريّة مختلفة
لبنان منذ 54 دقيقة
الحاج حسن: وقف إطلاق النار أتى بضغط إيراني والاحتلال فشل في تحقيق أهدافه
الحاج حسن: وقف إطلاق النار أتى بضغط إيراني والاحتلال فشل في تحقيق أهدافه
لبنان منذ 8 ساعات
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 16-04-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 16-04-2026
لبنان منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة