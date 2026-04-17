في اليوم الـ ١٩٠ من اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد شقيقان وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف "إسرائيلي" على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش "الإسرائيلي" استهدف محطة لتحليه المياه في حي الشجاعية غأسفر عن استشهاد الشقيقين محمد وعيد أبو ردة من جباليا النزلة وإصابة آخرين. وأصيب ٣ فلسطينيين، بينهم إمراة بجراح بالغة، جراء إطلاق الجيش "الإسرائيلي" النار على خيام النازحين في منطقة تل الذهب في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما أصيب فلسطيني برصاص الجيش في مخيم حلاوة في جباليا شمال شرق مدينة غزة. ومساء يوم الخميس؛ استشهد الطفل صالح بدوي (٩ أعوام) وأصيب ٣ إثر إطلاق نار من رافعات "إسرائيلية" على شارع كشكو في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما استشهد الفلسطيني محسن الدباري (٣٨ عامًا ) برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة أرض الليمون جنوب مدينة خان يونس. وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية باستشهاد شقيقين بقصف مسيّرة "إسرائيلية" مقابل مدرسة "أبو تمام"، في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستشهد المواطن رزق الملاحي (٣٣ عامًا) متأثرًا بجروح أُصيب بها جرّاء قصف "إسرائيلي" استهدف مركبة شرطة، في شارع النفق في مدينة غزة الثلاثاء. وعثر مواطنون على جثمان الشهيد إسماعيل الحداد بعد اختفائه في أشهر الحرب الأولى تحت أنقاض منزله غربي خان يونس جنوب القطاع.

هذا؛ وجدد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إطلاق النار والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع. ومنذ وقف إطلاق النار؛ بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧٦٦ اضافة إلى ٢١٤٧ مصابًا،

وتمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٦٠ شهيدًا من تحت الأنقاض؛ وفقًا لوزارة الصحة. وقالت الوزارة :"إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٣٤٥ والمصابين ١٧٢٢٥٩ ".

