بيان صادر عن لجان المقاومة في فلسطين:

رضوخ الكيان الصهيوني لوقف عدوانه الإجرامي على الشعب اللبناني الشقيق هو انتصار كبير للمقاومة الإسلامية وحزب الله ورسالة حاسمة للعدو؛ مفادها أن وحدة الساحات ليست شعارًا؛ هي عقيدة ستبقى نارًا في وجه كل طغاة العصر من الصهاينة والأميركان المستكبرين.

إصرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على شمول اتفاق وقف إطلاق للبنان يجسد أروع صور التلاحم بين محور الجهاد والمقاومة ويؤكد أن موقف محور المقاومة هو موقف ثابت وإستراتيجي قادر على تغيير حسابات الأعداء. صمود وثبات وقوة المقاومة الإسلامية وحزب الله وضرباتها الموجعة للعدو الصهيوني رسخ على الأرض معادلة مختلفة؛ عنوانها أن العدو الصهيوني غير قادر على تحقيق أهدافه وأن الإدارة الأميركية باتت بحاجة إلى اتفاقيات وحلول دبلوماسية تحمي مصالحها.

إن هذه الهزيمة الصهيونية ما كانت لتتحقق من دون أهل الثبات والتضحيات، في المقاومة الإسلامية وحاضنتها ووحدتها، والتي كانت وستبقى سيفًا مشرعًا في وجه المشروع الصهيوني المهزوم.

لجان المقاومة في فلسطين

الجمعة: 17 نيسان/ أبريل 2026م

الموافق: 29 شوال 1447هـ

