كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

فلسطين

 لجان المقاومة في فلسطين: رضوخ الكيان انتصار كبير للمقاومة وحزب الله
فلسطين

 لجان المقاومة في فلسطين: رضوخ الكيان انتصار كبير للمقاومة وحزب الله

2026-04-17 11:37
29

بيان صادر عن لجان المقاومة في فلسطين:

رضوخ الكيان الصهيوني لوقف عدوانه الإجرامي على الشعب اللبناني الشقيق هو انتصار كبير للمقاومة الإسلامية وحزب الله ورسالة حاسمة للعدو؛ مفادها أن وحدة الساحات ليست شعارًا؛ هي عقيدة ستبقى نارًا في وجه كل طغاة العصر من الصهاينة والأميركان المستكبرين.

إصرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على شمول اتفاق وقف إطلاق للبنان يجسد أروع صور التلاحم بين محور الجهاد والمقاومة ويؤكد أن موقف محور المقاومة هو موقف ثابت وإستراتيجي قادر على تغيير حسابات الأعداء. صمود وثبات وقوة المقاومة الإسلامية وحزب الله وضرباتها الموجعة للعدو الصهيوني رسخ على الأرض معادلة مختلفة؛ عنوانها أن العدو الصهيوني غير قادر على تحقيق أهدافه وأن الإدارة الأميركية باتت بحاجة إلى اتفاقيات وحلول دبلوماسية تحمي مصالحها.

إن هذه الهزيمة الصهيونية ما كانت لتتحقق من دون أهل الثبات والتضحيات، في المقاومة الإسلامية وحاضنتها ووحدتها، والتي كانت وستبقى سيفًا مشرعًا في وجه المشروع الصهيوني المهزوم.

لجان المقاومة في فلسطين

الجمعة: 17 نيسان/ أبريل 2026م

الموافق: 29 شوال 1447هـ

لجان المقاومة في فلسطين
 لجان المقاومة في فلسطين: رضوخ الكيان انتصار كبير للمقاومة وحزب الله
 لجان المقاومة في فلسطين: رضوخ الكيان انتصار كبير للمقاومة وحزب الله
