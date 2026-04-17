كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لبنان

النائب علي فياض: مذكرة الخارجية الأميركية بالغة الخطورة 

2026-04-17 11:58
حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض من خطورة ما تضمنته مذكرة وزارة الخارجية الأميركية، لجهة عدم تضمنها أي إشارة إلى إلزام العدو "الإسرائيلي" بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وإعطائها "حرية الحركة في استهداف ما يعتبره خطرًا محتملًا".
 
ورأى فياض في تصريح أدلى به من مدينة النبطية اليوم الجمعة 17 نيسان/أبريل 2026 أن شعبنا عاد إلى قراه كرد على العدو "الإسرائيلي" وهو متمسّك بأرضه وبمقاومته ويعلن بالفم الملآن أنّه لا يرضخ للشروط "الإسرائيلية".

وقال فياض: "على ما يبدو أنّ "الإسرائيلي" سيمضي في أعماله العدائية وهذا يجوّف وقف إطلاق النار من معناه الحقيقي".

وشدد على أن المذكرة التي صدرت عن وزارة الخارجية الأميركية "بالغة الخطورة لأنها لم تتضمن أي إشارة إلى إلزام العدو "الإسرائيلي" بالانسحاب من الأراضي اللبنانية وتعطيه "الحق الأصيل" في الدفاع عن النفس في حين أنّها تنزع هذا الحق عن لبنان وكذلك تعطي العدو حرية الحركة في استهداف ما يعتبره خطرًا محتملًا".

وحذّر فياض من أن أميركا و"إسرائيل" تعملان على العودة إلى المعادلة التي أرهقت لبنان في الفترة الماضية عندما مضى العدو في أعمال القتل والتدمير وهذا الأمر لا يمكن التسليم به والرضوخ له ويطرح على السلطة اللبنانية أسئلة جوهرية عليها أن تجيب عنها بلا مواربة

لبنان كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض العدوان الصهيوني
قبلان في رسالة الانتصار: الحرب انتهت بخيبة استراتيجية لواشنطن و"تل أبيب" ولسلطة العار
الجنوبيون لأبطال المقاومة: أنتم فخرنا
بالصور | هكذا تبدو الضاحية الجنوبية في أول يوم من الهدنة
الرئيس بري: الوحدة الوطنية والسلم الأهلي خط أحمر
