Your browser does not support the video tag.

حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض من خطورة ما تضمنته مذكرة وزارة الخارجية الأميركية، لجهة عدم تضمنها أي إشارة إلى إلزام العدو "الإسرائيلي" بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وإعطائها "حرية الحركة في استهداف ما يعتبره خطرًا محتملًا".



ورأى فياض في تصريح أدلى به من مدينة النبطية اليوم الجمعة 17 نيسان/أبريل 2026 أن شعبنا عاد إلى قراه كرد على العدو "الإسرائيلي" وهو متمسّك بأرضه وبمقاومته ويعلن بالفم الملآن أنّه لا يرضخ للشروط "الإسرائيلية".

وقال فياض: "على ما يبدو أنّ "الإسرائيلي" سيمضي في أعماله العدائية وهذا يجوّف وقف إطلاق النار من معناه الحقيقي".

وشدد على أن المذكرة التي صدرت عن وزارة الخارجية الأميركية "بالغة الخطورة لأنها لم تتضمن أي إشارة إلى إلزام العدو "الإسرائيلي" بالانسحاب من الأراضي اللبنانية وتعطيه "الحق الأصيل" في الدفاع عن النفس في حين أنّها تنزع هذا الحق عن لبنان وكذلك تعطي العدو حرية الحركة في استهداف ما يعتبره خطرًا محتملًا".

وحذّر فياض من أن أميركا و"إسرائيل" تعملان على العودة إلى المعادلة التي أرهقت لبنان في الفترة الماضية عندما مضى العدو في أعمال القتل والتدمير وهذا الأمر لا يمكن التسليم به والرضوخ له ويطرح على السلطة اللبنانية أسئلة جوهرية عليها أن تجيب عنها بلا مواربة

