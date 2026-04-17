حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من ارتفاع أسعار النفط والغاز ومن نفاد وقود الطائرات في أوروبا في غضون ستة أسابيع إذا استمر إغلاق مضيق هرمز.

ووصف في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" "إغلاق المضيق بأنه أكبر أزمة طاقة شهدها العالم على الإطلاق"، محذرًا من أن "الدول النامية في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا ستكون الأكثر تضررًا، مع احتمالية انتقال العديد من الدول من التضخم المرتفع إلى الركود إذا لم يتم فتح المضيق حتى نهاية أيار".

وأشار بيرول إلى أن "السماح لأكثر من 110 ناقلات نفط و15 ناقلة غاز طبيعي مسلح بالعبور عبر المضيق ليس كافيًا لحل الأزمة، خاصة أن أكثر من 80 من الأصول الرئيسية في المنطقة تضررت، وأكثر من ثلثها بشكل شديد، ما قد يستغرق عامين للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب".

وختم بيرول تحذيره بالقول: "إن استمرار إغلاق المضيق ستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وكلما طال الأمر، كان الأسوأ بالنسبة للنمو الاقتصادي والتضخم في جميع أنحاء العالم".



