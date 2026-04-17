כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

وكالة الطاقة الدولية حذّرت من ارتفاع أسعار الطاقة في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز

2026-04-17 12:06
حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من ارتفاع أسعار النفط والغاز ومن نفاد وقود الطائرات في أوروبا في غضون ستة أسابيع إذا استمر إغلاق مضيق هرمز.

ووصف في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" "إغلاق المضيق بأنه أكبر أزمة طاقة شهدها العالم على الإطلاق"، محذرًا من أن "الدول النامية في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا ستكون الأكثر تضررًا، مع احتمالية انتقال العديد من الدول من التضخم المرتفع إلى الركود إذا لم يتم فتح المضيق حتى نهاية أيار".

وأشار بيرول إلى أن "السماح لأكثر من 110 ناقلات نفط و15 ناقلة غاز طبيعي مسلح بالعبور عبر المضيق ليس كافيًا لحل الأزمة، خاصة أن أكثر من 80 من الأصول الرئيسية في المنطقة تضررت، وأكثر من ثلثها بشكل شديد، ما قد يستغرق عامين للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب".

وختم بيرول تحذيره بالقول: "إن استمرار إغلاق المضيق ستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وكلما طال الأمر، كان الأسوأ بالنسبة للنمو الاقتصادي والتضخم في جميع أنحاء العالم".
 

مضيق هرمز النفط الاقتصاد الغاز
أميركا تعترف بفقدها مُسيرة
أميركا تعترف بفقدها مُسيرة "ترايتون" باهظة الثمن في عدوانها على إيران
عربي ودولي منذ 21 دقيقة
"بوليتيكو": ترامب مستعد لتقديم تنازلات لكن الإيرانيين يرفضون منحه ما يحفظ ماء وجهه
عربي ودولي منذ ساعة
البابا ليون الرابع عشر من الكاميرون: حفنة من المتسلطين تدمر العالم
البابا ليون الرابع عشر من الكاميرون: حفنة من المتسلطين تدمر العالم
عربي ودولي منذ 7 ساعات
هرمز وأقدام أبطالِ بنت جبيل ستوقف الحرب على لبنان ولا شيء غير ذلك
هرمز وأقدام أبطالِ بنت جبيل ستوقف الحرب على لبنان ولا شيء غير ذلك
مقالات منذ 17 ساعة
بيانات تجارية: معظم سفن الشحن عبرت مؤخرًا مضيق هرمز عبر المسار الإيراني
بيانات تجارية: معظم سفن الشحن عبرت مؤخرًا مضيق هرمز عبر المسار الإيراني
عربي ودولي منذ 23 ساعة
شبكة
شبكة "سي إن إن": ترامب يكلّف مستشاريه إخراجه من مأزق الحرب مع إيران
عربي ودولي منذ يوم
