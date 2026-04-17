أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، نقلًا عن مسؤول كبير من منطقة الخليج، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يقدم تنازلات جديدة بشأن إيران؛ لأنه يريد إنهاء الحرب.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "أعتقد أن ترامب سيقدم تنازلات جديدة. ترامب جاد بشأن المفاوضات، ويريد حقًا إنهاء هذا الأمر، لكنّ الإيرانيين يرفضون، حتى الآن، منحه ما يحتاج إليه لحفظ ماء الوجه والخروج من الصراع".



هذا؛ وكان الرئيس الأميركي قد أكد أن فرص التوصل إلى تسوية باتت "كبيرة جدًا"، وأن الطرفين يقتربان من اتفاق نهائي والحرب من المفترض أن تنتهي قريبًا جدًا، مضيفًا: "أنها تمضي بشكل سلس".

وتابع ترامب: "إيران بلد قوي وذكي، ويمتلك مقاتلين أشداء، لكن كان لا بد من هذه الحرب لمنعها من حيازة سلاح نووي"؛ وفقًا لزعمه.

