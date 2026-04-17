كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

"بوليتيكو": ترامب مستعد لتقديم تنازلات لكن الإيرانيين يرفضون منحه ما يحفظ ماء وجهه

2026-04-17 12:21
59

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، نقلًا عن مسؤول كبير من منطقة الخليج، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يقدم تنازلات جديدة بشأن إيران؛ لأنه يريد إنهاء الحرب.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "أعتقد أن ترامب سيقدم تنازلات جديدة. ترامب جاد بشأن المفاوضات، ويريد حقًا إنهاء هذا الأمر، لكنّ الإيرانيين يرفضون، حتى الآن، منحه ما يحتاج إليه لحفظ ماء الوجه والخروج من الصراع".


هذا؛ وكان الرئيس الأميركي قد أكد أن فرص التوصل إلى تسوية باتت "كبيرة جدًا"، وأن الطرفين يقتربان من اتفاق نهائي والحرب من المفترض أن تنتهي قريبًا جدًا، مضيفًا: "أنها تمضي بشكل سلس".

وتابع ترامب: "إيران بلد قوي وذكي، ويمتلك مقاتلين أشداء، لكن كان لا بد من هذه الحرب لمنعها من حيازة سلاح نووي"؛ وفقًا لزعمه.

دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
أميركا تعترف بفقدها مُسيرة "ترايتون" باهظة الثمن في عدوانها على إيران
وكالة الطاقة الدولية حذّرت من ارتفاع أسعار الطاقة في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز
البابا ليون الرابع عشر من الكاميرون: حفنة من المتسلطين تدمر العالم
أميركا تعترف بفقدها مُسيرة "ترايتون" باهظة الثمن في عدوانها على إيران
الحرس الثوري: أيدينا على الزناد للردّ القويّ على أيّ عدوان
الرئيس الإيراني: هل اختفى الضمير الإنساني عند بعض قادة العالم؟
