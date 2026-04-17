أقرّت الولايات المتحدة الأميركية بفقدانها طائرة مُسيّرة من طراز MQ-4C «ترايتون» المزوّدة بمعدات مراقبة حساسة، في منطقة الخليج الفارسي في 9 نيسان"/ أبريل 2026، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 238 مليون دولار أميركي.

جاء الاعتراف الاميركي هذا، عقب فقدان مفاجئ لإشارة التتبع لها بشكل كامل، فيما أعلنت الدفاعات الجوية لحرس الثورة الاسلامية في حينها باستهداف المُسيّرة سالفة الذكر.

ولم تُفصح القوات البحرية الأميركية عن تفاصيل موقع التحطم، ولكنها أشارت إلى أن آخر رصد للطائرة المُسيّرة كان في المجال الجوي الدولي باتجاه إيران.

ووفقًا لموقع "ذا وور زون"، كانت الطائرة المُسيّرة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 238 مليون دولار أميركي، تُجري مهمة استطلاع بحري فوق الخليج الفارسي بالقرب من مضيق هرمز عندما اختفت فجأة من قواعد بيانات تتبع الرحلات الجوية على الإنترنت.

وأشار الموقع إلى أن هذه الطائرة المصنعة من قبل شركة "نورثروب غرومان" والتي أقلعت من قاعدة سيغونيلا الجوية للقوات البحرية في إيطاليا، تستطيع التحليق لأكثر من 24 ساعة على ارتفاع يصل إلى 50 ألف قدم.

يذكر ان الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت نحو 170 من الطائرات المُسيّرة الأميركية و"الإسرائيلية"، خلال العدوان على إيران، ومنها العديد باهظة الكلفة، لكن واشنطن و"تل أبيب" امتنعتا حتى الآن عن الإعلان عن ذلك بسبب الرقابة الصارمة المفروضة على الخسائر العسكرية.

