توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا الى غائم أحيانًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة تصل الى 70 كلم/س يرتفع معها موج البحر. تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد، وتخف حدة الامطار تدريجيًا ابتداءً من فترة الظهيرة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

الحال العامة

تبدأ الكتل الهوائية الدافئة والمغبرة التي كانت مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالانحسار اعتبارا من ظهر هذا اليوم الجمعة، حيث ستتأثر المنطقة بمنخفض جوي يتحول معه الطقس إلى ربيعي متقلب مع أمطار موحلة في بدايتها تشتد أحيانًا مع برق ورعد ورياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.



الطقس المتوقع في لبنان

- الجمعة: غائم اجمالا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وظهور طبقات من الغبار في الفترة الصباحية ثم تبدأ بالانخفاض السريع اعتبارًا من بعد الظهر. تهطل أمطار متفرقة موحلة تشتد أحيانًا في الفترة المسائية يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى رؤية سيئة .

- السبت: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة تصل الى 70 كلم/س يرتفع معها موج البحر. تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد، وتخف حدة الأمطار تدريجيًا ابتداء من فترة الظهيرة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات مع رؤية سيئة.

- الأحد: غائم إجمالًا مع أمطار متفرقة، وبرق ورعد يتخلله انفراجات واسعة واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، تنشط الرياح ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

- الإثنين: غائم مع أمطار متفرقة، مع احتمال حدوث برق ورعد دون تعديل بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة. تنحسر الأمطار مساءً ويتحول الطقس إلى غائم جزئيًا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 23 درجة، فوق الجبال من 10 الى 17 درجة، في الداخل من 10 الى 20 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية صباحا، تتحول بعد الظهر الى متقلبة سرعتها بين 10 و 30 كم/س، تتحول خلال النهار إلى جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 50 كم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الغبار.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و 70 % .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.



الكلمات المفتاحية