أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة (17 نيسان 2026)، إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية، نتيجة لإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، واستمرار فتحه حتى نهاية الهدنة.

وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس": "تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان، تم الإعلان عن فتح ممر جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار".

كما أوضح أن فتح الممر المائي أمام السفن التجارية سيكون "على المسار المنسق كما أعلنته سابقًا منظمة الموانئ والشؤون البحرية لجمهورية إيران الإسلامية".

