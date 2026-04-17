كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عراقجي: إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية بعد وقف إطلاق النار في لبنان

2026-04-17 16:44
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة (17 نيسان 2026)، إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية، نتيجة لإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، واستمرار فتحه حتى نهاية الهدنة.

وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس": "تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان، تم الإعلان عن فتح ممر جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار".

كما أوضح أن فتح الممر المائي أمام السفن التجارية سيكون "على المسار المنسق كما أعلنته سابقًا منظمة الموانئ والشؤون البحرية لجمهورية إيران الإسلامية".

