كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

ترامب: شكرًا لإيران وكفى لـ"اسرائيل"!

2026-04-17 17:13
53

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكرًا علنيًا لإيران بعد فتحها مضيف هرمز، عقب إعلان وزير خارجيتها عباس عراقجي ذلك نتيجة لإعلان وقف إطلاق النار في لبنان واستمرار فتحه حتى نهاية الهدنة.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي على منصة "تروث": "أعلنت إيران للتو أن مضيق إيران مفتوح بالكامل وجاهز للمرور الكامل. شكرًا لكم!".


وأضاف "مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للأعمال والمرور الكامل، لكن الحصار البحري سيظل ساريًا ونافذًا فيما يتعلق بإيران فقط، إلى حين إتمام معاملاتنا معها بنسبة 100%. من المتوقع أن تتم هذه العملية بسرعة كبيرة نظرًا لأن معظم النقاط قد تم التفاوض عليها بالفعل. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!

وفي تغريدة أخرى كتب "ستحصل الولايات المتحدة الأمريكية على جميع "الغبار" النووي الناتج عن قاذفاتنا B2 العظيمة - ولن يتم تبادل أي أموال بأي شكل من الأشكال. هذه الصفقة غير مرتبطة بلبنان بأي حال من الأحوال، لكن الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان، وستتعامل مع وضع حزب الله بالطريقة المناسبة. لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن. الولايات المتحدة الأمريكية تمنعها من ذلك. كفى! شكرًا لكم!".

