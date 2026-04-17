أكّد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أنّ "الحصيلة التراكمية غير النهائية للعدوان "الإسرائيلي" منذ 2 آذار (مارس 2026) حتى منتصف ليل 16 نيسان هي التالية: 2294 شهيدًا و7544 جريحًا."

وأشار المركز، في بيان، الجمعة 17 نيسان/أبريل 2026، إلى أنّ "من ضمن هذه الحصيلة، 100 شهيد من المسعفين والعاملين الصحيين و233 جريحًا".

تجدر الإشارة إلى أنّ الإعلان عن الحصيلة النهائية للعدوان سيتم بعد الانتهاء من رفع الانقاض وانتشال الشهداء وإتمام فحوصات "DNA" وتحديد هويات أصحابها.

