نُظمت في محافظة الحديدة عصر اليوم الجمعة 17 نيسان 2026، 317 مسيرة جماهيرية حاشدة بعموم المديريات، تحت شعار "ساحاتنا واحدة.. مع فلسطين ضد الطغيان ولن نترك لبنان"، وتدشينا لفعاليات وأنشطة إحياء الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين للعام 1447هـ.

ورفع المشاركون في المسيرات، أعلام اليمن وفلسطين ولبنان، ورددوا شعارات الصرخة والبراءة والنصر والتعبئة والنفير العام، والاستعداد لخوض المعركة مع أعداء الأمة، والمؤكدة على السير على درب الشهيد الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي الذي اختطه بدمه وفكره.

وأكدوا ثبات موقف الشعب اليمني في دعم ومساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني بكل الوسائل الممكنة.

كما دعوا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك والوقوف إلى جانب أحرار الأمة ضد العدو الأميركي و"الإسرائيلي" الذي يسعى إلى فرض معادلة الاستباحة وتنفيذ مخططاته الصهيونية ومنها ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى، والشرق الأوسط الجديد".

ورأى أن ما يحدث في المنطقة قد كشف وجوه النفاق، والمتخاذلين عن مواجهة مؤامرات ومخططات أعداء الأمة الهادفة لإخضاعها والنيل من عزتها وقيمها، مؤكدين أن الشعب اليمني بهويته الإيمانية، شعب لا يقبل بالذل ولا بالاستعباد ولا يمكن أبدًا أن يخنع للمخطط الصهيوني، وقد رفع راية الجهاد في سبيل الله، وتحرك بعزة.

وأعلنت الحشود المشاركة من أبناء المربعات الشرقية والجنوبية والشمالية في المسيرات، تفويضها المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي النفير والجهوزية العالية لمواجهة العدو الصهيو-أميركي، والتأكيد على وحدة الساحات، والاستمرار في نصرة قضايا الأمة وفي طليعتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى الشريف.

وأشادت مسيرات أبناء محافظة الحديدة حارس البحر الأحمر، ببطولات حزب الله في جبهة جنوب لبنان، وما خضته جمهورية إيران الإسلامية من ملاحم استثنائية على مدى أكثر من شهر ضد العدوان الأميركي "الإسرائيلي".

وجدد بيان صادر عن المسيرات، التأكيد على أن من يشكل خطرًا على لبنان والمنطقة، هم اليهود الصهاينة وسلاحهم، كما أن المخطط الصهيوني يشكل خطرًا على الأمة.

وأوضح أن التصدي للعدو الصهيوني يأتي في إطار المسؤولية المشروعة والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية والدينية والوطنية.

وشدد البيان على ثبات الموقف المساند والمناصر لغزة والشعب الفلسطيني ومحور الجهاد والمقاومة والعمل بمعادلة وحدة الساحات.

وأدان فرض الصهاينة للقيود الخانقة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتعطيل مقومات الحياة الأساسية مما يفاقم المعاناة الإنسانية بشكل يومي وممنهج، محذرًا العدو الصهيوني من المساس بالأسرى الفلسطينيين ومن تماديه في العدوان على لبنان.

كما أكد البيان حاجة الأمة إلى تثبيت معادلة وحدة الساحات، ومعادلة الردع بما يحقق العزة والكرامة للأمة ويعيد لها الاعتبار بين الأمم، داعيًا بقية شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الانضمام لمحور الجهاد والمقاومة تمهيدًا لوحدة إسلامية شاملة.

وحث البيان شعوب الأمة العربية والإسلامية على رفع شعار البراءة من أعداء الله، مؤكدًا أنه لو رفع الجميع شعار الصرخة في كل بلد لتوقفت أميركا و"إسرائيل" عما تريد أن تعمله.

ودعا الجميع على رفع الجهوزية والحس الأمني، مباركًا للأجهزة الأمنية نجاحها على المخابرات الأميركية و"الإسرائيلية" والقبض على الكثير من جواسيسهم الخونة.

الكلمات المفتاحية