لم تمضِ ساعات على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، حتى تهاوت الوعود أمام واقعٍ مغاير، إذ سُجِّل خرقٌ صهيوني واضح للاتفاق، رغم تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "إسرائيل" لن تُقدم على أي قصف داخل الأراضي اللبنانية.

فقد أقدمت طائرة مسيّرة "إسرائيلية" على استهداف سيارة ودراجة نارية على الطريق العام بين كونين وبيت ياحون في جنوب لبنان، ما أدى إلى ارتقاء شهيد، في حادثةٍ تعكس استخفافًا بالمواثيق الدولية وعدم اكتراثٍ بالتهدئة المعلنة.

ويُبرز هذا التصرف مجددًا طبيعة العدو الذي لا يلتزم بعهود، ويضرب بالاتفاقات عرض الحائط عند أول فرصة.



