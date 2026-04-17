الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي من تحت الركام… عودة تُشبه الثورة في البقاع الغربي

لبنان

لبنان

عائدون يعبرون جسر القاسمية

2026-04-17 22:01
56

شهدت منطقة القاسمية، باتجاه الجسر البحري زحمة سير، وذلك بعد ترميم ما تبقى منه وفتحه أمام المواطنين العائدين إلى قراهم في الجنوب، عقب بدء سريان وقف إطلاق النار.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، باشرت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتنسيق مع البلديات والمواطنين، أعمال فتح الطريق الممتدة من القاسمية في حرم المركز الرئيسي لمصلحة ريّ الجنوب التابعة للمصلحة، وصولًا إلى برج رحّال، وذلك نتيجة الاعتداءات والاختناقات التي شهدتها الطرقات المؤدية إلى القرى والبلدات المجاورة بعد استهداف العدو للجسور والعبّارات.

وفي هذا الإطار، قامت المصلحة بتزويد البلديات بالعبّارات اللازمة، تمهيدًا لوضعها ضمن مجرى النهر، بما يتيح تأمين المرور فوقها وتسهيل حركة التنقل في المنطقة.

ولا تزال الأعمال مستمرة بوتيرة متسارعة لإنجاز فتح الطريق وإعادة انسيابية الحركة، بالتعاون مع الجهات المحلية، بما يضمن خدمة المواطنين وتسهيل عودتهم الآمنة.

وبالتوازي، يتم العمل على إعادة فتح جسر طير فلسيه - الزرارية من قبل الجيش اللبناني وعناصر من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية، وذلك بعد فتح جسر القاسمية، في إطار عودة الأهالي إلى قرى جنوب نهر الليطاني.

الكلمات المفتاحية
لبنان وقف إطلاق النار العصف المأكول جسر القاسمية
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة