شهدت منطقة القاسمية، باتجاه الجسر البحري زحمة سير، وذلك بعد ترميم ما تبقى منه وفتحه أمام المواطنين العائدين إلى قراهم في الجنوب، عقب بدء سريان وقف إطلاق النار.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، باشرت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتنسيق مع البلديات والمواطنين، أعمال فتح الطريق الممتدة من القاسمية في حرم المركز الرئيسي لمصلحة ريّ الجنوب التابعة للمصلحة، وصولًا إلى برج رحّال، وذلك نتيجة الاعتداءات والاختناقات التي شهدتها الطرقات المؤدية إلى القرى والبلدات المجاورة بعد استهداف العدو للجسور والعبّارات.

وفي هذا الإطار، قامت المصلحة بتزويد البلديات بالعبّارات اللازمة، تمهيدًا لوضعها ضمن مجرى النهر، بما يتيح تأمين المرور فوقها وتسهيل حركة التنقل في المنطقة.

ولا تزال الأعمال مستمرة بوتيرة متسارعة لإنجاز فتح الطريق وإعادة انسيابية الحركة، بالتعاون مع الجهات المحلية، بما يضمن خدمة المواطنين وتسهيل عودتهم الآمنة.

وبالتوازي، يتم العمل على إعادة فتح جسر طير فلسيه - الزرارية من قبل الجيش اللبناني وعناصر من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية، وذلك بعد فتح جسر القاسمية، في إطار عودة الأهالي إلى قرى جنوب نهر الليطاني.

