أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن تغريدة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي تأتي في إطار تفاهم وقف إطلاق النار المبرم في 8 نيسان/أبريل.

وأكد أنه لا توجد تفاهمات جديدة، موضحًا أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تتم بناءً على تفاهم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الثامن من نيسان/أبريل الماضي.

وقال: "لقد تابعت إيران بجدية ليكون وقف إطلاق النار في لبنان مستندًا أيضًا إلى تفاهم 8 نيسان/أبريل؛ وهو ما تحقق ليلة أمس بفضل جهود مكثفة من أطراف متعددة. وبناءً عليه، تقرر تنفيذ الجزء المتعلق بالتزامات إيران ـ وأشدد هنا أنها ليست التزامات جديدة بل تنفيذًا للتعهدات السابقة ذاتها ـ والمتمثلة في السماح بمرور السفن التجارية بالتنسيق مع الجانب الإيراني.

وأضاف بقائي أن حركة السفن في مضيق هرمز ستتم عبر المسارات التي حددتها إيران، وبالتنسيق مع المراجع الإيرانية المختصة.

ودعا المتحدث باسم الخارجية وسائل الإعلام والرأي العام إلى عدم الالتفات للمناورات الإعلامية للطرف الآخر وتصريحاته المتناقضة، قائلًا: "إيران هي حارسة مضيق هرمز، ولن تتهاون في اتخاذ أي تدابير تضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني متى لزم الأمر".

وحول احتمالات نقض العهود، قال بقائي: "إذا نكث الطرف الآخر بعهوده ـ ويبدو أنه يميل لذلك ـ وإذا استمر الحصار البحري، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ الإجراءات المتبادلة اللازمة دون أدنى شك".

وختم بقائي تصريحاته بالتحذير من أن الحصار البحري من قبل أميركا يُعد انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وإيران ستقابل ذلك بالرد المناسب.

