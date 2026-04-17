أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن تقديرات "إسرائيلية"، أنه في حال عودة المعارك على الجبهة اللبنانية، من المتوقع أن يكثّف حزب الله استخدام الطائرات المسيّرة الصغيرة المحمّلة بالقذائف، والمتصلة عبر ألياف ضوئية، والتي تتميّز بقدرتها على مقاومة التشويش، وانخفاض مستوى الضجيج، ودقة التوجيه، بما يتيح لها تغطية كامل منطقة عمليات الجيش "الإسرائيلي" في جنوب لبنان، وصولًا إلى المستوطنات الحدودية.

وأشارت الصحيفة "الإسرائيلية" إلى أن حزب الله استخدم هذا النوع من المسيّرات بكثافة ضد القوات "الإسرائيلية" داخل الأراضي اللبنانية، وبدرجة أقل ضد أهداف داخل "إسرائيل"، لافتةً إلى أن المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" تعمل حاليًا على تطوير وسائل لمواجهة هذا التهديد المتصاعد.

وكشفت ، نقلًا عن إحصاءات للجيش "الإسرائيلي"، أن حزب الله أطلق خلال المعركة الأخيرة نحو 2500 صاروخ باتجاه "إسرائيل"، إضافة إلى 5500 صاروخ وقذيفة استهدفت القوات "الإسرائيلية" المناورة في جنوب لبنان، فضلًا عن 140 صاروخًا مضادًا للدروع وُجهت إلى تلك القوات، في ما يعكس حجم النيران وكثافة العمليات التي واجهها الجيش "الإسرائيلي" على الجبهة الشمالية.

