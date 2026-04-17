الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي "الشاباك" يحقق مع جنود بتهمة نقل معلومات حساسة لإيران

عين على العدو

تحذيرات "إسرائيلية" من تصاعد تهديد المسيّرات التابعة لحزب الله

2026-04-17 22:56
73

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن تقديرات "إسرائيلية"، أنه في حال عودة المعارك على الجبهة اللبنانية، من المتوقع أن يكثّف حزب الله استخدام الطائرات المسيّرة الصغيرة المحمّلة بالقذائف، والمتصلة عبر ألياف ضوئية، والتي تتميّز بقدرتها على مقاومة التشويش، وانخفاض مستوى الضجيج، ودقة التوجيه، بما يتيح لها تغطية كامل منطقة عمليات الجيش "الإسرائيلي" في جنوب لبنان، وصولًا إلى المستوطنات الحدودية.

وأشارت الصحيفة "الإسرائيلية" إلى أن حزب الله استخدم هذا النوع من المسيّرات بكثافة ضد القوات "الإسرائيلية" داخل الأراضي اللبنانية، وبدرجة أقل ضد أهداف داخل "إسرائيل"، لافتةً إلى أن المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" تعمل حاليًا على تطوير وسائل لمواجهة هذا التهديد المتصاعد.

وكشفت ، نقلًا عن إحصاءات للجيش "الإسرائيلي"، أن حزب الله أطلق خلال المعركة الأخيرة نحو 2500 صاروخ باتجاه "إسرائيل"، إضافة إلى 5500 صاروخ وقذيفة استهدفت القوات "الإسرائيلية" المناورة في جنوب لبنان، فضلًا عن 140 صاروخًا مضادًا للدروع وُجهت إلى تلك القوات، في ما يعكس حجم النيران وكثافة العمليات التي واجهها الجيش "الإسرائيلي" على الجبهة الشمالية.

الكلمات المفتاحية
حزب الله صحيفة يديعوت احرونوت إعلام العدو
حقائق جديدة عن كمين الليطاني.. نيران المقاومة باغتت قوات العدو
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة