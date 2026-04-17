كشفت "القناة 15 الإسرائيلية" أن جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" (الشاباك) بالتعاون مع الشرطة يحقق في حادثة أمنية وُصفت بالخطيرة، تتعلق بشبهة تجسس داخل المؤسسة العسكرية لصالح جهات إيرانية.

وبحسب المعطيات، تم احتجاز جنديين نظاميين من سلاح الجو لمدة تقارب الشهر، بعد الاشتباه في تورطهما بنقل معلومات حساسة خلال فترة خدمتهما، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن القضية قد لا تكون معزولة، بل ترتبط بشبكة منظمة.

وأفادت القناة أن التحقيق شمل توقيف جنود إضافيين، بعضهم من وحدات حساسة، بينها وحدات في منظومة الدفاع الجوي، وسط شبهات بتعاونهم مع عناصر استخبارات إيرانية واستغلال مواقعهم العسكرية لنقل معلومات تتعلق بالأنظمة العسكرية، والمواقع، وشخصيات قيادية عليا داخل الجيش "لإسرائيلي".

