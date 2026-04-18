الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

قاليباف ينسف أكاذيب ترامب: لم تنتصروا في الحرب ولن تفوزوا بالمفاوضات عبر التضليل

2026-04-18 01:52
38

ردّ رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، بقوة على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدًا أن الأخير أدلى بـ 7 ادعاءات في ساعة واحدة "وكلها كاذبة"، وشدد على أن هذه الأكاذيب لم تحقق لهم نصرًا في الحرب، ولن تؤدي على فوزهم في المفاوضات أيضًا.

وحذر قاليباف من أنه "مع استمرار الحصار لن يبقى المضيق مفتوحًا"، موضحًا أن المرور عبر مضيق هرمز سيتم على أساس المسار المحدد وبموافقة إيران، لافتًا إلى أن "الميدان" هو من يحدد فتح أو إغلاق المضيق واللوائح التي تحكمه، وليس ما يروج في الشبكات الاجتماعية.

وجاء رد قاليباف بعدما ادّعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "المفاوضات شارفت على الانتهاء"، زاعمًا أن "معظم بنود الاتفاق تم التوافق عليها"، ومدعيًا أن الولايات المتحدة "ستستحوذ على كافة المواد النووية الإيرانية بموجب هذا الاتفاق المرتقب"، على حد تعبيره.

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب الجيش الايراني محمد باقر قاليباف الوعد الصادق 4
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة