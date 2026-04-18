شهدت ساحة ميدان الثورة في طهران، مساء الجمعة 17 نيسان/أبريل 2026، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، تعبيرًا عن دعمهم للجمهورية الإسلامية في إيران ولقوى المقاومة، في مواجهة العدوان الأميركي - "الاسرائيلي".

ورفع المشاركون الأعلام الإيرانية، وردّدوا الشعارات المؤيدة لقيادة الجمهورية الإسلامية وقواتها المسلحة لمواجهة العدوان، كما أعربوا عن دعمهم للمقاومة اللبنانية والفلسطينية، وتضامنهم مع معاناة الشعبين.

ويعكس هذا الحضور الكثيف حالة التعبئة الشعبية والتفاعل مع القضايا الراهنة، في مشهد يعكس دينامية الشارع الإيراني واستعداده الدائم للتضحية في سبيل سيادة بلاده.

