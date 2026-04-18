وصف قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض حصار بحري على إيران بـ "مجرد كلمات فارغة لا يستمع إليها أحد".

وقال الأدميرال إيراني في تصريحات تلفزيونية، السبت 18 نيسان/أبريل 2026: "ترامب فرض حصاراً بحرياً على أصدقائه، وليس علينا"، مضيفاً أن ما يصفه ترامب بالحصار البحري ليس سوى "قرصنة وسرقة بحرية".

في سياق متصل، أعلنت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني فرض "نظام جديد" لعبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أن السفن المدنية تعبر حصراً عبر المسار الذي تحدده إيران، مع استمرار حظر عبور السفن العسكرية.

وأوضحت أن "جميع عمليات العبور يُسمح بها فقط من قبل بحرية الحرس الثوري"، مشيرة إلى أن هذا الترتيب يأتي "تماشياً مع الاتفاق خلال فترة الهدوء في ساحة المعركة، وبعد تنفيذ هدنة لبنان".

