كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

قائد بحرية الجيش الإيراني: ترامب يمارس القرصنة البحرية وكلامه عن الحصار "فارغ"

2026-04-18 03:51
وصف قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض حصار بحري على إيران بـ "مجرد كلمات فارغة لا يستمع إليها أحد".

وقال الأدميرال إيراني في تصريحات تلفزيونية، السبت 18 نيسان/أبريل 2026: "ترامب فرض حصاراً بحرياً على أصدقائه، وليس علينا"، مضيفاً أن ما يصفه ترامب بالحصار البحري ليس سوى "قرصنة وسرقة بحرية".

في سياق متصل، أعلنت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني فرض "نظام جديد" لعبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أن السفن المدنية تعبر حصراً عبر المسار الذي تحدده إيران، مع استمرار حظر عبور السفن العسكرية.

وأوضحت أن "جميع عمليات العبور يُسمح بها فقط من قبل بحرية الحرس الثوري"، مشيرة إلى أن هذا الترتيب يأتي "تماشياً مع الاتفاق خلال فترة الهدوء في ساحة المعركة، وبعد تنفيذ هدنة لبنان".

الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
