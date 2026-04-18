أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فتح مضيق هرمز بشكل كامل بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال.

وقال عراقجي في تدوينة عبر حسابه على منصة "أكس": "تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان، تم الإعلان عن فتح ممر جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار".

وأوضح عراقجي أن فتح المضيق يأتي على "المسار المنسّق كما أعلنته سابقًا منظمة الموانئ والشؤون البحرية لجمهورية إيران الإسلامية".



