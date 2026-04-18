ردّ رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف بقوة على التصريحات الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، بشأن الحرب على إيران مؤكدًا أنها كاذبة.

وقال قاليباف في معرض رده على ترامب: لقد "أدلى الرئيس الأميركي بـ7 ادعاءات في ساعة واحدة وجميها كاذبة"، مشددًا على أن "هذه الأكاذيب لم تحقق لهم نصرًا في الحرب، ولن تؤدي على فوزهم في المفاوضات أيضًا".

وحذر قاليباف من أنه "مع استمرار الحصار لن يبقى المضيق مفتوحًا"، موضحًا أن المرور عبر مضيق هرمز سيتم على أساس المسار المحدد وبموافقة إيران.

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران على أن "الميدان هو من يحدد فتح أو إغلاق مضيق هرمز، واللوائح التي تحكمه، وليس ما يروج في شبكات التواصل الاجتماعي".

وجاء رد قاليباف بعدما ادّعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "المفاوضات شارفت على الانتهاء"، زاعمًا أن "معظم بنود الاتفاق تم التوافق عليها"، ومدعيًا أن الولايات المتحدة "ستستحوذ على كافة المواد النووية الإيرانية بموجب هذا الاتفاق المرتقب"، على حد زعمه.



