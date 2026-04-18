الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لبنان

اتحاد الوفاء: بسالة المقاومة ودعم إيران ركيزتان أساسيتان في عودة الأهالي
لبنان

اتحاد الوفاء: بسالة المقاومة ودعم إيران ركيزتان أساسيتان في عودة الأهالي

2026-04-18 09:20
أكد اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أنّ ما "شهده لبنان شكّل محطة مفصلية أثبتت فيها معادلة القوة حضورها، من خلال دفاع أبطال المقاومة عن الأرض والشعب، وتمسّكهم بحق لبنان في مواجهة العدوان وصون سيادته، حيث سطّروا بتضحياتهم نموذجًا متقدمًا في الصمود والتصدي".

وفي بيان توجّه فيه إلى اللبنانيين عمومًا، وإلى العمال والمستخدمين في مختلف القطاعات خصوصًا، اليوم السبت 18 نيسان/أبريل 2026 شدّد الاتحاد على أنّ "هذا الصمود لم يكن معزولًا، بل جاء في إطار تكامل الجهود ضمن محور المقاومة، موجّهًا تحية تقدير وامتنان إلى الجمهورية الإسلامية في إيران على دورها الأساسي والمحوري في دعم لبنان ومقاومته، وما قدمته من إسناد سياسي واستراتيجي أسهم في تعزيز صموده وتثبيت معادلات الردع، وصولًا إلى المساهمة الفاعلة في وقف إطلاق النار".

وحيّا الاتحاد صمود أبناء القرى والمدن "الذين شكّلوا الحاضنة الحقيقية للمقاومة"، مثنيًا على ثباتهم وعودتهم إلى أرضهم رغم كل التحديات، ومؤكدًا أنّ إرادة الشعوب تبقى العامل الحاسم في مواجهة العدوان.

وتوجّه بتحية خاصة إلى العمال والمستخدمين في مختلف القطاعات، ولا سيما العاملين في المجال الصحي والإغاثي والخدماتي، الذين أدّوا دورًا أساسيًا في مواجهة تداعيات العدوان، وكانوا في صلب معركة الصمود إلى جانب أبناء وطنهم.

وعبّر الاتحاد عن فخره واعتزازه بالشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن الوطن، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وختم بتأكيد أنّ "وحدة الموقف المقاوم وتكامل عناصر القوة، من بسالة مقاومةٍ وصمود شعبٍ ودعمٍ حليف، ستبقى الركيزة الأساسية لحماية لبنان"، داعيًا إلى تعزيز الصمود الوطني على المستويات كافة، وصون حقوق العمال والمستخدمين، بما يواكب التضحيات ويحفظ كرامة الوطن وأبنائه.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة