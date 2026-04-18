أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائى أن مضيق هرمز مفتوح فقط في حالة وقف إطلاق النار وبشكل مشروط، محذرًا من أن "أي ضغوط على الإخوة في لبنان ستعد الأوضاع إلى ما كانت عليه".

وشدد طلائى في تصريح له اليوم السبت 18 نيسان/أبريل 2026 على أن "مضيق هرمز مفتوح ولكن لا يحق لسفن مرتبطة بقوى معادية المرور عبره".

وأوضح طلائي أن مضيق هرمز مفتوح حاليًا في إطار حالة وقف إطلاق نار وبشكل محدود فقط، بشرط عدم أحقية السفن العسكرية والمرتبطة بالقوى المعادية في العبور من خلاله.

وأضاف: "إن الوضع المعلن في مضيق هرمز مؤقت، وفي حال ممارسة أي ضغوط على الإخوة والأخوات في لبنان، ستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً".

وأكد طلائي أن واشنطن فشلت في إسقاط النظام في إيران، وإيجاد فجوة مع الشعب وتشكيل تحالف عالمي ضد طهران.

ولفت إلى أن جزءًا من قدرات إيران الجيواستراتيجية من باب المندب إلى مناطق أخرى لم يستخدم بعد.

وختم منبهًا إلى أن "الحرب لم تنته بعد"، وقال: "إذا لجأ العدو إلى المخادعة في الدبلوماسية سنرد عليه".



