كشفت وسائل إعلام العدو الصهيوني عما أسمته بـ"ملف أمني خطير" يشير إلى احتمال وجود شبكة تجسس واسعة داخل سلاح الجو "الإسرائيلي"، تعمل لحساب إيران.

وأفادت قناة "آي-24 نيوز" العبرية بأن سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقلت قبل نحو شهر جنديين نظاميين من سلاح الجو "الإسرائيلي" بتهمة التجسس لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونقلت القناة عن مصادر "إسرائيلية" أن هذين الجنديين قد يكونان جزءًا من شبكة واسعة قامت بالتجسس لصالح إيران خلال الحرب الأخيرة.

وكشفت القناة أيضًا أنه خلال التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" مع الجنديين المعتقلين، تم اعتقال جنود آخرين بينهم عناصر من وحدات حساسة مثل منظومة الدفاع الجوي، وما زالت ملفاتهم قيد المعالجة من قبل الأجهزة الأمنية في الكيان لاستكمال الإجراءات.

وبحسب التقرير "الإسرائيلي"، فإن المخابرات الإيرانية كانت قد جنّدت المشتبه بهما في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الجنديين استغلّا موقعهما لنقل "معلومات تتعلق بالأنظمة العسكرية والمنشآت الحساسة والشخصيات رفيعة المستوى".

كما أفادت القناة بأنه من المتوقع صدور لائحة اتهام ضد هؤلاء المعتقلين بحلول نهاية الأسبوع، على أن تكون التهمة الأساسية هي "مساعدة العدو في زمن الحرب".

وقال أحد كبار مسؤولي سلاح الجو "الإسرائيلي" إن تحذيرات سبق وأن أطلقت بشأن التجسس داخل هذه المؤسسة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة.

يُذكر أن شرطة الاحتلال كانت قد أعلنت سابقًا عن أن الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" اعتقلت جنديًا كان يعمل ضمن منظومة "القبة الحديدية"، بتهمة التجسس لصالح إيران أيضًا.



