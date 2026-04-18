كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الصهيوني على غزة: شهداء وجرحى وتوغل ونسف منازل
2026-04-18 11:03
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ191 من الاتفاق على التوالي، مرتكبة مزيدًا من الاعتداءات وموقعة مزيدًا من الشهداء والمصابين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ٣ فلسطينيين بينهم شقيقان بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

واستشهد المواطن مسعود بكري أبو عمرة من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، بإطلاق النار عليه أثناء وجوده في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق، أطلق جنود الاحتلال "الإسرائيلي" النار على سيارة مخصصة لتعبئة المياه في حي الشجاعية مما أسفر عن استشهاد الشقيقين محمود وعيد أبو وردة من سكان جباليا النزلة واصابة اثنين آخرين من المواطنين.

وصباح اليوم السبت، جددت قوات الاحتلال إطلاق النار والقصف المدفعي على شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتوغلت آليات "إسرائيلية" بمحاذاة الخط الأصفر بالقرب من شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع وإطلاق نار كثيف.

في غضون ذلك واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عمليات نسف المباني السكنية فأقدمت اليوم على تفخيخ وتفجير عدد من منازل المواطنين في شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.
وأطلق قوات الاحتلال النار صباح اليوم على بيت لاهيا وشرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

الإحصائيات
وارتفعت حصيلة الاعتداءات الصهيونية منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى770 شهيدًا، و2147 مصابًا، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 761 شهيدًا من تحت الأنقاض وفق إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

واستنادًا إلى إحصاءات وزارة الصحة فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 72348 شهيدًا، والمصابين إلى 172259 مصابًا.
 

