الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي إيران تنفي موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصّب

فلسطين

سرايا القدس تنعى كوكبة من قادة الاختصاصات ارتقوا في معركة طوفان الأقصى
🎧 إستمع للمقال
سرايا القدس تنعى كوكبة من قادة الاختصاصات ارتقوا في معركة طوفان الأقصى

2026-04-18 12:07
78

نعت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 18 نيسان/أبريل 2026 كوكبة من قادة الاختصاصات العسكرية الذين ارتقوا شهداء خلال الملاحم البطولية في معركة طوفان الأقصى المباركة.

والشهداء هم:
- الشهيد القائد/ محمد سعيد نطط (قائد فصيل – وحدة النخبة - لواء رفح)
- الشهيد القائد/ رائد عبد الحميد خضير (قائد فصيل - لواء خان يونس)
- الشهيد القائد/ صالح محمد الشاعر (قائد فصيل - لواء خان يونس)
- الشهيد القائد/ محمد مهدي أبو معروف (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء خان يونس)
- الشهيد القائد/ سعيد عبد الناصر الطويل (قائد فصيل - سلاح الإشارة - لواء الوسطى)
- الشهيد القائد/ محمد جبر مزهر (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء الوسطى)
- الشهيد القائد/ عصام أحمد أحمد (قائد في وحدة القنص - لواء الوسطى)
- الشهيد القائد/ إبراهيم أحمد أحمد (قائد فصيل - وحدة القنص - لواء الوسطى)
- الشهيد القائد/ محمد علي اللوح (قائد فصيل - وحدة المعلومات المركزية - لواء الوسطى)
- الشهيد القائد/ محمد يحيى أبو العطا (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة)
- الشهيد القائد/ باجس محمد جندية (قائد فصيل - أمن الموقع العسكري - لواء غزة)
- الشهيد القائد/ أحمد عبد المصري (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة)
- الشهيد القائد/ أحمد محمود الخضري ( قائد فصيل - وحدة التعبئة المركزية - لواء غزة
- الشهيد القائد/ محمود أحمد مشتهى (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة)
- الشهيد القائد/ عمر جميل أبو عصر (قائد فصيل - ملف البنية - لواء غزة)
- الشهيد القائد/ محمود سليم الغفري (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة) 
- الشهيد القائد/ أحمد جمال البهتيني (نائب قائد كتيبة التفاح والدرج - لواء غزة)
- الشهيد القائد/ زياد محمد المقيد (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء الشمال)
- الشهيد القائد/ محمد نافذ فلفل (قائد فصيل - وحدة النخبة - لواء الشمال)
- الشهيد القائد/ أيوب محمد  عسلية (قائد فصيل - وحدة التعبئة المركزية - لواء الشمال).

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة سرايا القدس الشهداء طوفان الأقصى
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة