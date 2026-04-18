نعت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 18 نيسان/أبريل 2026 كوكبة من قادة الاختصاصات العسكرية الذين ارتقوا شهداء خلال الملاحم البطولية في معركة طوفان الأقصى المباركة.

والشهداء هم:

- الشهيد القائد/ محمد سعيد نطط (قائد فصيل – وحدة النخبة - لواء رفح)

- الشهيد القائد/ رائد عبد الحميد خضير (قائد فصيل - لواء خان يونس)

- الشهيد القائد/ صالح محمد الشاعر (قائد فصيل - لواء خان يونس)

- الشهيد القائد/ محمد مهدي أبو معروف (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء خان يونس)

- الشهيد القائد/ سعيد عبد الناصر الطويل (قائد فصيل - سلاح الإشارة - لواء الوسطى)

- الشهيد القائد/ محمد جبر مزهر (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء الوسطى)

- الشهيد القائد/ عصام أحمد أحمد (قائد في وحدة القنص - لواء الوسطى)

- الشهيد القائد/ إبراهيم أحمد أحمد (قائد فصيل - وحدة القنص - لواء الوسطى)

- الشهيد القائد/ محمد علي اللوح (قائد فصيل - وحدة المعلومات المركزية - لواء الوسطى)

- الشهيد القائد/ محمد يحيى أبو العطا (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة)

- الشهيد القائد/ باجس محمد جندية (قائد فصيل - أمن الموقع العسكري - لواء غزة)

- الشهيد القائد/ أحمد عبد المصري (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة)

- الشهيد القائد/ أحمد محمود الخضري ( قائد فصيل - وحدة التعبئة المركزية - لواء غزة

- الشهيد القائد/ محمود أحمد مشتهى (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة)

- الشهيد القائد/ عمر جميل أبو عصر (قائد فصيل - ملف البنية - لواء غزة)

- الشهيد القائد/ محمود سليم الغفري (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة)

- الشهيد القائد/ أحمد جمال البهتيني (نائب قائد كتيبة التفاح والدرج - لواء غزة)

- الشهيد القائد/ زياد محمد المقيد (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء الشمال)

- الشهيد القائد/ محمد نافذ فلفل (قائد فصيل - وحدة النخبة - لواء الشمال)

- الشهيد القائد/ أيوب محمد عسلية (قائد فصيل - وحدة التعبئة المركزية - لواء الشمال).

