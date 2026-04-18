نفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفيًا قاطعًا أن تكون وافقت على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة؛ كما يزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في هذا السياق؛ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في حوار تلفويزني الليلة الماضية: "في ما يتعلق بالمسائل التي أثيرت، في وسائل إعلام الطرف الآخر ومن بعض المسؤولين الأميركيين، لا صحة لأي منها".

أضاف بقائي: "على سبيل المثال، أؤكد أن اليورانيوم المخصب الإيراني لن يُنقل إلى أي مكان تحت أي ظرف من الظروف. فكما أن الأرض الإيرانية ذات أهمية وقدسية بالغة بالنسبة إيلنا، فإن هذه المسألة مهمة لنا أيضًا". وتابع بقائي: "لم نطرح مسألة نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى الولايات المتحدة على أنه خيار مطروح.. هناك خيارات متعددة لحل القضايا المتعلقة بملفنا النووي، ولكن كما ذكرت، لم يُطرح نقل المواد المخصبة الإيرانية إلى الولايات المتحدة على أنه خيار على الإطلاق".

وختم بقائي بالقول: "في ما يتعلق بالتعليق الدائم للتخصيب، يجب أن أؤكد أيضًا أن هذه المسائل المطروحة كلها هي جزء من حملة إعلامية تهدف إلى التأثير في المفاوضين وطاولة المفاوضات. نحن، الدبلوماسيين والأعضاء في فريق التفاوض، لن نتأثر بهذه الأجواء قطعًا. سيواصل فريق التفاوض العمل بناءً على المبادئ التوجيهية التي وضعتها الدولة، والمعيار بالنسبة إيلنا هو ضمان مصالح الشعب الإيراني وحقوقه".

