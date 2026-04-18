الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي قانون إيراني جديد لمضيق هرمز: على السفن دفع رسوم

إيران تنفي موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصّب
🎧 إستمع للمقال
إيران تنفي موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصّب

2026-04-18 12:31
67

نفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفيًا قاطعًا أن تكون وافقت على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة؛ كما يزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في هذا السياق؛ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في حوار تلفويزني الليلة الماضية: "في ما يتعلق بالمسائل التي أثيرت، في وسائل إعلام الطرف الآخر ومن بعض المسؤولين الأميركيين، لا صحة لأي منها". 

أضاف بقائي: "على سبيل المثال، أؤكد أن اليورانيوم المخصب الإيراني لن يُنقل إلى أي مكان تحت أي ظرف من الظروف. فكما أن الأرض الإيرانية ذات أهمية وقدسية بالغة بالنسبة إيلنا، فإن هذه المسألة مهمة لنا أيضًا". وتابع بقائي: "لم نطرح مسألة نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى الولايات المتحدة على أنه خيار مطروح.. هناك خيارات متعددة لحل القضايا المتعلقة بملفنا النووي، ولكن كما ذكرت، لم يُطرح نقل المواد المخصبة الإيرانية إلى الولايات المتحدة على أنه خيار على الإطلاق".

وختم بقائي بالقول: "في ما يتعلق بالتعليق الدائم للتخصيب، يجب أن أؤكد أيضًا أن هذه المسائل المطروحة كلها هي جزء من حملة إعلامية تهدف إلى التأثير في المفاوضين وطاولة المفاوضات. نحن، الدبلوماسيين والأعضاء في فريق التفاوض، لن نتأثر بهذه الأجواء قطعًا. سيواصل فريق التفاوض العمل بناءً على المبادئ التوجيهية التي وضعتها الدولة، والمعيار بالنسبة إيلنا هو ضمان مصالح الشعب الإيراني وحقوقه".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الطاقة النووية
إقرأ المزيد
المزيد
قانون إيراني جديد لمضيق هرمز: على السفن دفع رسوم
إيران منذ 31 دقيقة
بالفيديو| قوارب الصيادين تقوم باستعراض في ميناء هنديجان بالخليج جنوب إيران
بالفيديو| قوارب الصيادين تقوم باستعراض في ميناء هنديجان بالخليج جنوب إيران
إيران منذ ساعة
إيران: أي ضغوط على الإخوة في لبنان ستعد الأوضاع إلى ما كانت عليه في مضيق هرمز
إيران: أي ضغوط على الإخوة في لبنان ستعد الأوضاع إلى ما كانت عليه في مضيق هرمز
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
قانون إيراني جديد لمضيق هرمز: على السفن دفع رسوم
قانون إيراني جديد لمضيق هرمز: على السفن دفع رسوم
إيران منذ 31 دقيقة
إيران تنفي موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصّب
إيران تنفي موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصّب
إيران منذ 45 دقيقة
بالفيديو| قوارب الصيادين تقوم باستعراض في ميناء هنديجان بالخليج جنوب إيران
بالفيديو| قوارب الصيادين تقوم باستعراض في ميناء هنديجان بالخليج جنوب إيران
إيران منذ ساعة
"وول ستريت جورنال": إيران أبلغت الوسطاء بمحدودية عبور السفن في مضيق هرمز
عربي ودولي منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة