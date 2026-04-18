أعلن النائب محمد صالح جوكار رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) أن المجلس يدرس وضع نظام قانوني لمضيق هرمز، موضحًا أن: "السيادة على هذا المضيق تعود لإيران، فالوضع الحالي يخضع لسيطرة القوات البحرية لحرس الثورة بشكل منضبط".

وشرح النائب جوكار، في تصريح صحفي اليوم السبت (18 نيسان/أبريل 2026)، الوضع الحالي لمضيق هرمز، مشيرًا إلى الأكاذيب التي أطلقها الرئيس الأميركي المجرم دونالد ترامب، فقال: "كان ينبغي إعلام الشعب بما حدث في مضيق هرمز، بشكل واضح وصريح وشفاف، وكان من الجيد أن تُطرح قضية المفاوضات بشفافية أمام الشعب وتُشرح أبعادها المختلفة".

وأضاف جوكار: "بخصوص طرح موضوع فتح مضيق هرمز، يجب الانتباه إلى أن هذه العملية تمت وفقًا لشروط معينة، والقصص الكاذبة التي روجها ترامب المجرم هدفها الأساسي خلق الفرقة بين صفوف الشعب".

وتابع: "الأكاذيب التي قالها ترامب منذ بداية الحرب، وحتى الآن كثيرة، وهذه كانت واحدة منها. بعد الاتفاق ووقف إطلاق النار الذي تمّ في لبنان، كان من المقرر أن تتم الملاحة التجارية في مضيق هرمز بشكل تديره القوات البحرية لحرس الثورة، على أن تمرّ السفن التجارية التابعة لدول أخرى وليست من الحكومات المعادية عبر مياهنا الإقليمية، أي تدخل من شمال جزيرة لارك وتخرج من جنوب هذه الجزيرة".

السفن ملزمة بدفع رسوم في أثناء المرور

كما أعلن النائب جوكار أن: "السفن التي ستعبر مضيق هرمز، وفي ظل الأمن الذي توفره قوات حرس الثورة الإسلامية، ملزمة بدفع رسوم في أثناء المرور، ولم يحدث أي أمر آخر خارج عن هذا الإطار". وقال: "نحن في مجلس الشورى نسعى لوضع نظام قانوني لمضيق هرمز؛ لأن السيادة على هذا المضيق تعود لإيران، والسفن والعبّارات تمرّ عبر مياهنا الإقليمية نظرًا إلى عمقها الأكبر؛ فالوضع الحالي يخضع لسيطرة وإدارة القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية بشكل منضبط ومُحكم".

ختم جوكار حديثه قائلًا: "شعبنا العزيز صامد حتى الآن في الساحة، ودافع عن ثورته، وكان الداعم الأساسي لمقاتلي الإسلام في الميدان. هذا التيار العظيم والشعبي سيستمر بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، والنصر قريب بلا شك، وسنحتفل بعيد النصر".

