أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ضرورة انتظار الاتصالات السياسية الجارية في الخارج، مشيرًا إلى أن البلديات تواصلت مع الجيش اللبناني في ظل استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على عدد من القرى الجنوبية.

شدد النائب فضل الله، خلال جولة له في بلدة تبنين الجنوبية اليوم السبت (18 نيسان/أبريل 2026)، على أن :"أحدًا لا يمكنه القبول بالمذكرة الأميركية المرفوضة بالأشكال كلها؛ وأكرر لن يطبق منها شي ونحن غير معنيين، وكذلك المقاومة غير معنية بها، ولبنان الرسمي على الأقل إلى الآن غير معني بها"، وقال: "لا يستطيع أحد أن يختزل الدولة أو أن يهرّب قرارات من تحت الطاولة وبعدها يقول هذا اتفاق، لا..".

كما أكد النائب فضل الله أن ما تحقق، في المرحلة الماضية، يعكس "صورة نصر وكرامة وحرية"، رافضًا أي مشهد "ذل أو استسلام للعدو". وأضاف: "إن العدو "الإسرائيلي" لم يتمكّن من التقدم أكثر من أربعة كيلومترات ولم ينجح في تثبيت أي وجود له"، لافتًا إلى فشل محاولاته الميدانية في التوغل داخل العمق اللبناني".

في سياق متصل، تساءل فضل الله عن موقف الدولة، قائلًا: "لماذا لا تُطلب من الجيش اللبناني العودة إلى مواقعه؟"، في إشارة إلى ضرورة تحمّل المسؤوليات الوطنية في مواجهة الاعتداءات المستمرة.

