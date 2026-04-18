قال مراسل الشمال في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يائير كراوس إن ""سكان" (مستوطني) الشمال يشعرون باليأس وبأنهم متروكون، بينما يحصي المعنيون في المؤسسة الأمنية في "إسرائيل" إنجازات المعارك في إيران ولبنان، في الوقت الذي يُحتفل في بيروت بدخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ".

وأضاف: "على خلفية إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه، بناءً على طلب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وافق على وقف إطلاق النار في لبنان، أعلنوا في "كريات شمونة" الخروج إلى "حرب على مستقبلهم"، ضد "اتفاق تخلٍ"".

ولفت إلى أنه في بيان نشره رئيس البلدية أفيحاي شتيرن، ذُكر أنه نُشر بدعم كامل من إدارة البلدية، أُشير إلى أن الحكومة تدير ظهرها لمن هم تحت النار منذ أكثر من عامين، قائلًا: "هذا ليس نصرًا مطلقًا بل إدارة ظهر لـ "سكان" الشمال"، مضيفًا: "نحن نحتج بشدة على وقف إطلاق النار الخطير وعلى اتفاق التخلّي الذي يتبلور فوق رؤوسنا"، وجاء في البيان: "لن نكون ضحايا لهدوء زائف".

وبحسب كراوس، فقد ادعت البلدية أن توقيت الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية، ليس صدفة، ويهدف إلى أن يكون "ورقة سياسية" لحكومة لبنان قبيل الانتخابات المخطط لها في أيار القادم، قائلة: "أكثر من عامين وأطفالنا يعانون من عدم الاستقرار، والإخلاء، والبقاء المطوّل في الملاجئ دون أي أفق أمني، نحن لسنا أداة لعب لأحد".

وأردف: "كجزء من خطوات الاحتجاج، سيتم يوم الأحد المقبل تعطيل "المدينة" وسيتم تعطيل جهاز التعليم في المدينة، باستثناء التعليم الخاص؛ ولن تقدم البلدية خدمات لـ "السكان"، باستثناء نشاطات الطوارئ؛ وفي الساعة 07:00 صباحًا سيخرج "السكان" من ساحة البلدية في قافلة من 10 حافلات لتنفيذ احتجاجات في أنحاء "إسرائيل"".

هذا، وأشار كراوس إلى أن البلدية قررت إبقاء مواقع الاحتجاج سرية. وقد ادعت البلدية، أن تسريب الطلب الذي قُدم للشرطة لتنظيم مظاهرة أمام جلسة الحكومة هو الذي أدى إلى إلغاء الجلسة المخططة. وقد جاء في بيان البلدية: "هم يخافون من صوتنا، ولديهم سبب وجيه لذلك. حياتنا وأمن أطفالنا ليسا مباحين! دعوا الجيش "الإسرائيلي" ينتصر! لن نخضع لإملاءات تمس بأمن "إسرائيل"".

وأكد أن ""سكان" (مستوطني) "كريات شمونة" تلقوا قبل يومين بصدمة خبر إعلان وقف إطلاق النار المؤقت الذي أُعلن في لبنان. ومن أعلن عنه كان كما ذُكر ترامب، دون أي إعلان رسمي من قبل حكومة "إسرائيل". فقط بعد ساعتين من إعلان ترامب، نشر رئيس الحكومة نتنياهو مقطع فيديو قال فيه: "استجبت للنداء ووافقت على استراحة، أو بالأحرى على وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام، لمحاولة دفع الاتفاق الذي بدأنا مناقشته مع اجتماع السفراء في واشنطن"".

