بيان صادر عن حزب الله:

ينفي حزب الله علاقته بالحادث الذي حصل مع قوات اليونيفيل في منطقة الغندورية - بنت جبيل، ويدعو إلى توخي الحذر في إطلاق الأحكام والمسؤوليات حول الحادث بانتظار تحقيقات الجيش اللبناني لمعرفة ملابسات الحادثة بالكامل.

كما يشدد حزب الله على استمرار التعاون بين الاهالي واليونيفيل والجيش اللبناني، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل في تحركاتها سيّما في هذه الظروف الدقيقة.

ويستغرب حزب الله في هذا السياق المواقف التي سارعت إلى رمي الاتهامات جزافًا، في وقت تغيب فيه هذه الجهات ولا يُسمع لها صوت عندما يعتدي العدو "الإسرائيلي" على قوات اليونيفيل.





