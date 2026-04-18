الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي حصاد العام لعمليات المقاومة الإسلامية خلال "العصف المأكول" من 2 آذار حتى 16 نيسان

لبنان

جمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة بوداي شيّعوا الشهيد القائد ياسر شمص 
لبنان

جمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة بوداي شيّعوا الشهيد القائد ياسر شمص 

2026-04-18 19:17 

2026-04-18 19:17
80

شيّع جمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة بوداي والجوار الشهيد القائد المجاهد ياسر محمد شمص "الحاج نيروز"، بحضور النائب حسين الحاج حسن، والنائب غازي زعيتر، والنائب علي المقداد، وعوائل الشهداء وعلماء دين وفاعليات حزبية وبلدية واختيارية واجتماعية، حيثُ استقبل النعش الطاهر للشهيد عند مدخل البلدة بنثر الورود والأرز.  

وبعد قراءة مجلس عزاء حسيني عن روحه الطاهرة، أدى ثلة من المجاهدين مراسم القسم في باحة الحسينية، ثم ألقى الدكتور بلال اللقيس كلمة حزب الله، وقد تناول فيها صفات الشهيد وعظمة الشهداء والجهاد والشهادة. 

بعدها انطلق موكب التشييع، وجاب المشيعون الطريق من باحة الحسينية وصولًا إلى روضة الشهداء وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل".

هذا، وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة فضيلة الشيخ جميل شمص، وووري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.


 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان الشهداء العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
لبنان منذ 3 دقائق
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة