شيّع جمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة بوداي والجوار الشهيد القائد المجاهد ياسر محمد شمص "الحاج نيروز"، بحضور النائب حسين الحاج حسن، والنائب غازي زعيتر، والنائب علي المقداد، وعوائل الشهداء وعلماء دين وفاعليات حزبية وبلدية واختيارية واجتماعية، حيثُ استقبل النعش الطاهر للشهيد عند مدخل البلدة بنثر الورود والأرز.

وبعد قراءة مجلس عزاء حسيني عن روحه الطاهرة، أدى ثلة من المجاهدين مراسم القسم في باحة الحسينية، ثم ألقى الدكتور بلال اللقيس كلمة حزب الله، وقد تناول فيها صفات الشهيد وعظمة الشهداء والجهاد والشهادة.

بعدها انطلق موكب التشييع، وجاب المشيعون الطريق من باحة الحسينية وصولًا إلى روضة الشهداء وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل".

هذا، وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة فضيلة الشيخ جميل شمص، وووري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.





