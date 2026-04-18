كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

فعاليات تناشد الرئيس عون التواصل مع صديقه ترامب للضغط على العدو لإيقاف تفجير منازل
فعاليات تناشد الرئيس عون التواصل مع صديقه ترامب للضغط على العدو لإيقاف تفجير منازل

2026-04-18 22:12
ناشدت فعاليات قرى بنت جبيل البلدية رئيس الجمهورية جوزاف عون الاتصال بـ"صديقه" الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومطالبته بوقف تدمير المنازل والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.

وفي التفاصيل، دعا رئيس بلدية بيت ليف عزت حمود الرؤساء الثلاثة والجيش إلى العمل على إيقاف تفجير العدو للمنازل والسماح للأهالي بدخول البلدة. وأمل حمود "إجراء ما يلزم لوقف هذه الجريمة المستنكرة والمدانة، والتي تضاف إلى جرائم "إسرائيل" المتعددة بحق الجنوب وأهله وكل لبنان".

من جهته، توجه رئيس بلدية كونين خليل الدبق، بمناشدة باسم أهالي القرى الحدودية، طالب فيها رئيس الجمهورية بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة، والتي تستهدف المنازل والمجمعات السكنية بشكل متواصل، وتساءل الدبق: "طالما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صديق عزيز للرئيس عون، لماذا لا يتواصل فخامته معه ويطالبه بالضغط على "إسرائيل" لكبح جماحها، في ظل ما يشهده الجنوب من تصعيد ميداني خطير وتدمير واسع وممنهج للبيوت والممتلكات؟!".

بدوره، وجّه رئيس بلدية عيترون سليم مراد نداءً إلى الرئيس عون، طالبه فيه باتخاذ خطوات فورية واستثمار علاقاته الدولية، ولا سيما صداقته مع الرئيس الأميركي التي تحدث عنها بالأمس، من أجل ممارسة ضغط فعلي على العدو الصهيوني لوضع حد للتصعيد وإيقاف أعمال التدمير الهمجية المستمرة لأملاك المواطنين ومنازلهم.

وكانت قد دعت فعاليات تربوية ورياضية من قرى مدينة بنت جبيل، الرئيس عون الذي شكر ترامب بالأمس ووصفه بـ"الصديق"، إلى تسخير صداقته والتواصل معه وحثه للضغط على العدو "الإسرائيلي" لإيقاف اعتداءاته، ومنها حملة النسف والتفجير الممنهجة التي تطال ما تبقى من منازل في تلك القرى، والمستمرة حتى اللحظة بظل غياب أي تحرك رسمي جدي لإيقافها.

كما انتقدت تلك الفعاليات تغييب عون للمقاومة ودور إيران في خطابه، لا سيما لجهة تجاهله شكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومين الذين جعلوا مدينة بنت جبيل أسطورة تحطم على أعتابها الجيش الذي لا يُقهر.

لبنان دونالد ترامب الجنوب جوزاف عون
جنبلاط يحيي أهل الجنوب على صمودهم ويرفض الكلام بأن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله
جنبلاط يحيي أهل الجنوب على صمودهم ويرفض الكلام بأن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله
حمادة يستنكر اتهام حزب الله بحادثة مقتل أحد عناصر اليونيفيل
حمادة يستنكر اتهام حزب الله بحادثة مقتل أحد عناصر اليونيفيل
بيان الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم يتناول آخر التطورات
بيان الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم يتناول آخر التطورات
جنبلاط يحيي أهل الجنوب على صمودهم ويرفض الكلام بأن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله
جنبلاط يحيي أهل الجنوب على صمودهم ويرفض الكلام بأن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله
المقاومون تيجان على رؤوسنا
المقاومون تيجان على رؤوسنا
إيران والمقاومة رفعتا رؤوسنا عاليًا
إيران والمقاومة رفعتا رؤوسنا عاليًا
