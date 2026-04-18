تعليقًا على حادثة مقتل أحد عناصر الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، أعرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب في البرلمان اللبناني الدكتور إيهاب حمادة في مقابلة تلفزيونية عن الأسف لسقوط قتيل من قوات الأمم المتحدة، وتقدم بالعزاء من قيادة القوات الدولية وأسرة الجندي، وتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

واستنكر النائب إيهاب حمادة المبادرة الفورية لاتهام حزب الله بالمسؤولية عن الحادث المؤسف، لافتًا إلى أن حزب الله يؤكد على الدوام تمسكه بالقرار الدولي ١٧٠١، وبالتالي لا نية لديه للتعرض للقوات الدولية.

وجدد التأكيد على ضرورة تنسيق القوات الدولية حركتها الميدانية مع الجيش اللبناني تلافيًا لأي إشكالات مماثلة.

