قاليباف: مضيق هرمز تحت سيطرة إيران وسنقيّد الملاحة إذا لم ترفع أميركا الحصار

2026-04-18 22:38
أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ "مضيق هرمز تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية"، مؤكدًا ذلك للشعب الإيراني.

وأشار قاليباف إلى أنّ إيران تعاملت "بحزم" مع المحاولات الأميركية لإزالة الألغام، مؤكدًا أنّ هذه الخطوة تمثل "انتهاكًا لوقف إطلاق النار". وأضاف أنّ المواجهة وصلت إلى "مرحلة المواجهة المباشرة"، إلا أنّ "العدو تراجع".

ووصف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حصار بحري على السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو الخروج منه،  بأنه "أخرق ونابع من جهل".

وأكد قاليباف أنّه من غير الممكن أن يتمكن الآخرون من عبور مضيق هرمز بينما "لا نستطيع نحن ذلك"، مشددًا على أنّه إذا لم ترفع أميركا الحصار فسيتم بالتأكيد، تقييد حركة المرور في مضيق هرمز.

وكشف قاليباف أنّه قال للوفد الأميركي في باكستان: "سنطلق النار إذا تقدمت كاسحة ألغامهم عن موقعها"، مشيرًا إلى أنّهم "أصدروا أمر الانسحاب بعد دقائق".
 

