أعلن الحرس الثوري الإيراني عن أنّ "إغلاق مضيق هرمز بدأ منذ عصر اليوم ويستمر إلى حين رفع الحصار البحري الأميركي".

وقال الحرس الثوري، في بيان، السبت 18 نيسان/أبريل 2026: "أغلقنا مضيق هرمز لأنّ العدو لم يُلْغِ الحصار البحري المفروض على السفن والموانئ الإيرانية ونَقَضَ تعهّدات شروط وقف إطلاق النار. سيبقى المضيق مغلقًا حتى رفع هذا الحصار".

أضاف: "عبرت، أمس، سفن مضيق هرمز تحت إدارتنا وتنسيقنا عقب إعلان الجمهورية الإسلامية السماح بمرور السفن المدنية عبر "ممر لارك". سنصافح بحرارة كل من يُبدي الاحترام وسنحطم بشدّة عنق كل مُعتدٍ ولقد أثبتنا ذلك من قبل".

وإذ شدّد الحرس الثوري على أنّ "لا قيمة لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، دعا السفن إلى متابعة الأخبار فقط من المرجع الرسمي للقوات البحرية الإيرانية.

بدورها، أعلنت بحرية الحرس الثوري، في بيان، السبت، عن أنّها "ستستهدف أيّ سفينة لا تملك تصريحًا بالعبور من مضيق هرمز وتتجاهل التحذيرات".

وفيما حذّرت الولايات المتحدة من أن "أي تحرُّك ضد السفن الإيرانية سيُواجَه برد حازم"، تساءلت: "طإذا كان ترامب صادقًا بتدمير قواتنا البحرية فلماذا لا يرسل سفنه لفتح مضيق هرمز؟".

