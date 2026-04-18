شدد النائب والوزير السابق وليد جنبلاط على أن الشعب اللبناني مهما مر عليه من الصعوبات يستطيع أن يستمر ويحيا. ورأى أن "الخطر على لبنان الكبير يكمن في الاستيلاء على الجنوب وتقسيمه"، وقال "إنني أحيّي أهل الجنوب جميعًا، من شبعا إلى صور، على صمودهم، وهم لا يزالون تحت القصف".

وحذر في حديث تلفزيوني من "أي محاولة لعزل قسم من الطائفة الشيعية أو غيرهم من اللبنانيين الذين لا يريدون التفاوض"، ولفت إلى أن أي عزل في لبنان "يولّد تطرفًا واحتكاكًا".

وتابع: "أرفض الكلام الذي يطال الجيش ويطالب بنزع السلاح فهذه مسألة تفاوضية طويلة".

وأضاف: "علينا أن نفهم من حزب الله: هل نستطيع كدولة أن نفاوض بإسمهم ضمن ورقة رسمية تحقق الانسحاب "الإسرائيلي"؟".

وردًا على سؤال حول رأيه بما يثار حول لقاء مباشر مزمع بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، قال جنبلاط: "عندما نصل إلى الخاتمة، أي ترسيم الحدود وتثبيت الهدنة، سنرى"، داعيًا إلى التفكير بالنتائج قبل الوصول إلى اللقاءات الإعلامية، مشيرًا إلى ضرورة بحث ملف المسيّرات والاغتيالات "الإسرائيلية".

ونصح جنبلاط الرئيس اللبناني بالتروي، وأن يكون الوفد اللبناني المفاوض وفدًا "عسكريًا-مدنيًا" متخصصًا في شتى المجالات كي يتمكن من مواجهة الفريق الآخر.

وفي الوقت نفسه، دعا إلى تنسيق أكبر مع الدول العربية، معتبرًا أن القواعد الأميركية لا تحمي أحدًا من السلاح الحديث والصواريخ.

وأشار جنبلاط إلى ما وصفه بمحاولة إضعاف القدرات العربية لصالح شركات النفط الكبرى، معتبرًا أن ما يجري في الخليج "حرب على النفط".

وردًا على سؤال حول مقولة "المبادرة العربية القائمة على الأرض مقابل السلام"، سأل جنبلاط: "هل بقي شيء من الأرض؟ إذ التهم الاستيطان كل شيء تقريبًا، حتى المناطق ج".

