كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
المقال التالي ملحم خلف جال في قانا وتبنين وأكد دعم صمود الأهالي

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
2026-04-19 00:20
01:24 |
قاليباف: نعتقد بوجوب استفادة جميع شعوب المنطقة والعالم من المضيق فنحن لسنا مثل الأميركيين
01:23 |
قاليباف: نريد للدول التي ليست في عداء معنا ولا تقف مع العدو أن تتمكن من عبور المضيق فنحن لا نسعى لخلق حالة من انعدام الأمن
01:23 |
قاليباف: مضيق هرمز كان يمثل قدرة كامنة واليوم تحولت هذه القدرة بالكامل إلى قدرة فعلية
01:20 |
قاليباف: إذا كان الأميركيون صادقين بأن لديهم حسن نية فعليهم التخلي عن نهجهم الأحادي بفرض الإملاءات
01:19 |
قاليباف: مضيق هرمز اليوم هو تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
01:19 |
قاليباف: نهجنا قائم على مبدأ الخطوة بخطوة بحيث ينفذ الطرفان الأميركي والإيراني تعهداتهما بشكل متقابل
01:17 |
قاليباف: كان نقاش الأميركيين يدور حول عودة الحركة في مضيق هرمز إلى طبيعتها وقد كان شرطنا لتحقيق ذلك وقف إطلاق النار في لبنان
01:16 |
القناة 12 عن رئيس بلدية الاحتلال في "تل أبيب": ألف شقة سكنية في "المدينة" باتت غير صالحة للسكن بفعل الصواريخ الإيرانية
01:15 |
قاليباف: من ضمن البنود الإيرانية الـ 10 كان هناك بند ينص على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في المنطقة
01:15 |
قاليباف: عندما نشر رئيس وزراء باكستان تغريدته ذكر فيها كلمة حزب الله أيضًا
01:15 |
قاليباف: عندما ذهبنا إلى باكستان أُعلن وقف إطلاق النار في لبنان لكنه لم ينفذ بشكل صحيح
01:14 |
قاليباف: طلبنا من باكستان أن تبلغ الجانب الأميركي بأن على ترامب أن ينشر مطالبنا في تغريدة
01:14 |
قاليباف: كان نقاشنا يتمحور حول أن حزب الله هو جزء من وقف إطلاق النار أيضًا
01:11 |
قاليباف: بالنتيجة قدم الأميركيون مقترحًا من 9 بنود لكن إيران أصرت على بنودها الـ10 وهم وافقوا
01:10 |
قاليباف: بالنتيجة تم إعداد 10 بنود تتضمن مطالب وحقوق الشعب وقد تم تسليمها للجانب الباكستاني
01:10 |
قاليباف: قلنا إننا لا نقبل البنود الأميركية الـ 15 وإذا قبل الجانب الأميركي بالبنود الـ10 التي قدمتها إيران فهي قابلة للتفاوض
01:09 |
قاليباف: العدو أرسل مقترحات من 15 بندًا حيث قدمها الجانب الباكستاني وتمت دراستها بدقة في المجلس الأعلى للأمن القومي
01:09 |
قاليباف: كلما وجهوا إنذارًا قمنا بالرد عليه وعندها أصبحت التهديدات الأميركية بلا أثر
01:09 |
قاليباف: تمت مناقشة مقترحات البنود الـ15 في المجلس الأعلى للأمن القومي وكانت المستجدات تنقل لحظة بلحظة إلى قائد الثورة
01:08 |
قاليباف: كنا حازمين عندما كنا نتابع عملنا في المجال العسكري واليوم أيضًا نواصل عملنا بكل حزم
01:08 |
قاليباف: نحن على أهبة الاستعداد للرد في حال ارتكاب العدو أي خطأ وفي أي لحظة
01:07 |
قاليباف: هناك إمكانية لتثبيت حقوق الشعب الإيراني وهذا النصر سيتحقق
01:01 |
قاليباف: لا نثق بالعدو وإذا ارتكب أي خطأ فقواتنا المسلحة سترد عليه وهي في جاهزية تامة
01:01 |
قاليباف: العدو سعى لإحداث فوضى داخلية ولم يستطع وقرر الهجوم العسكري ولم يستطع
01:00 |
قاليباف: أسقطنا نحو 180 طائرة مسيرة واستهداف طائرة أف 35 ليس مجرد صدفة بل هو عملية ذات أبعاد فنية وتصميمية مختلفة
00:59 |
قاليباف: ترامب لم يحقق هدفه بإسقاط القيادة وتدمير قدراتنا الهجومية والصاروخية وإيران ليست فنزويلا
00:59 |
قاليباف: قبلنا وقف إطلاق النار بشكل مؤقت حتى يلبي العدو مطالبنا وفي الحرب الأخيرة حققنا تطورًا كبيرًا في مجال الدفاع الجوي
00:38 |
قاليباف: إذا لم ترفع الولايات المتحدة الحصار فسيتم تقييد حركة المرور في مضيق هرمز بشكل مؤكد
00:37 |
قاليباف: إذا كانت هناك حركة مرور في مضيق هرمز اليوم فإن السيطرة عليه بأيدينا
00:37 |
قاليباف: أعلن الأميركيون الحصار لعدة أيام وهذا قرار متسرع وغير مدروس... من غير المعقول أن يتمكن الآخرون من عبور مضيق هرمز بينما لا نستطيع نحن
00:36 |
قاليباف: أبلغت الوفد الأميركي في إسلام آباد أنه إذا تحركت كاسحة الألغام ولو قليلًا عن موقعها فسوف نطلق النار عليها حتمًا.. وطلبوا 15 دقيقة لإصدار الأمر بالعودة وقد فعلوا
00:35 |
قاليباف: العدو لم يحقق أهدافه من خلال إصدار تحذيرات وطرح مهل ولذلك بدأ بإرسال الرسائل عبر الوسطاء
00:35 |
قاليباف: أيها الشعب الإيراني الكريم مضيق هرمز تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية
00:35 |
قاليباف: لقد تعاملنا بحزم مع محاولة الولايات المتحدة إزالة الألغام ونعتبرها انتهاكًا لوقف إطلاق النار ووصلنا إلى حد المواجهة لكن العدو تراجع
00:34 |
قاليباف: ترامب لم يحقق هدفه بتغيير النظام وتدمير قدراتنا الهجومية والصاروخية وإيران ليست فنزويلا
00:33 |
قاليباف: شعبنا اليوم أكثر ثباتًا وتفاعلًا مقارنة بالحرب السابقة وهو يتواجد منذ ما يقرب من 50 ليلة في الشارع
00:33 |
قاليباف: ترامب طلب وقف إطلاق النار لأننا كنا المنتصرين في ساحة المعركة
00:31 |
قاليباف: من الواضح أن إيران كانت في الحرب المفروضة الثالثة أقوى بمراحل مما كانت عليه في الماضي في مجالي الهجوم والتصميم
00:30 |
قاليباف: يجب أن يكون العدو قد أدرك أن هيكلية بلادنا لا تعتمد على الأفراد
00:29 |
قاليباف: لطالما قال إمامنا العظيم وإمامنا الشهيد: "لا تظنوا أن الثورة تعتمد علينا. هذه الثورة تعتمد على الله والأمة، وستستمر الأمور حتى في غيابنا"
00:28 |
قاليباف: في حرب الأيام الاثني عشر تأخرنا لمدة 14 ساعة في الرد أما في الحرب المفروضة الثالثة فرغم استشهاد عدد من القادة بدأ ردنا فورًا
00:27 |
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في رسالة متلفزة للشعب الإيراني: بدأت الحرب المفروضة الثالثة بمكر الولايات المتحدة في خضم المفاوضات
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
الحرس الثوري: أي تحرُّك ضد السفن الإيرانية سيُواجَه برد حازم
الحرس الثوري: أي تحرُّك ضد السفن الإيرانية سيُواجَه برد حازم
إيران منذ ساعتين
قاليباف: مضيق هرمز تحت سيطرة إيران وسنقيّد الملاحة إذا لم ترفع أميركا الحصار
قاليباف: مضيق هرمز تحت سيطرة إيران وسنقيّد الملاحة إذا لم ترفع أميركا الحصار
إيران منذ ساعتين
آية الله الخامنئي: قوات الجيش على أهبة الاستعداد لتُذيق الأعداء مرارة هزائم جديدة
آية الله الخامنئي: قوات الجيش على أهبة الاستعداد لتُذيق الأعداء مرارة هزائم جديدة
إيران منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
آنا بارسكي: فرص إنهاء الحرب ترتفع وسط نفي وتضارب في التصريحات
آنا بارسكي: فرص إنهاء الحرب ترتفع وسط نفي وتضارب في التصريحات
عين على العدو منذ ساعتين
قاليباف: مضيق هرمز تحت سيطرة إيران وسنقيّد الملاحة إذا لم ترفع أميركا الحصار
قاليباف: مضيق هرمز تحت سيطرة إيران وسنقيّد الملاحة إذا لم ترفع أميركا الحصار
إيران منذ ساعتين
وانتصرت إرادة المقاومين
وانتصرت إرادة المقاومين
مقالات منذ 10 ساعات
