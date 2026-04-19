المقال التالي ملحم خلف جال في قانا وتبنين وأكد دعم صمود الأهالي
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
01:23 |قاليباف: نريد للدول التي ليست في عداء معنا ولا تقف مع العدو أن تتمكن من عبور المضيق فنحن لا نسعى لخلق حالة من انعدام الأمن
01:20 |قاليباف: إذا كان الأميركيون صادقين بأن لديهم حسن نية فعليهم التخلي عن نهجهم الأحادي بفرض الإملاءات
01:19 |قاليباف: نهجنا قائم على مبدأ الخطوة بخطوة بحيث ينفذ الطرفان الأميركي والإيراني تعهداتهما بشكل متقابل
01:17 |قاليباف: كان نقاش الأميركيين يدور حول عودة الحركة في مضيق هرمز إلى طبيعتها وقد كان شرطنا لتحقيق ذلك وقف إطلاق النار في لبنان
01:16 |القناة 12 عن رئيس بلدية الاحتلال في "تل أبيب": ألف شقة سكنية في "المدينة" باتت غير صالحة للسكن بفعل الصواريخ الإيرانية
01:15 |قاليباف: من ضمن البنود الإيرانية الـ 10 كان هناك بند ينص على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في المنطقة
01:11 |قاليباف: بالنتيجة قدم الأميركيون مقترحًا من 9 بنود لكن إيران أصرت على بنودها الـ10 وهم وافقوا
01:10 |قاليباف: قلنا إننا لا نقبل البنود الأميركية الـ 15 وإذا قبل الجانب الأميركي بالبنود الـ10 التي قدمتها إيران فهي قابلة للتفاوض
01:09 |قاليباف: العدو أرسل مقترحات من 15 بندًا حيث قدمها الجانب الباكستاني وتمت دراستها بدقة في المجلس الأعلى للأمن القومي
01:09 |قاليباف: تمت مناقشة مقترحات البنود الـ15 في المجلس الأعلى للأمن القومي وكانت المستجدات تنقل لحظة بلحظة إلى قائد الثورة
01:08 |قاليباف: كنا حازمين عندما كنا نتابع عملنا في المجال العسكري واليوم أيضًا نواصل عملنا بكل حزم
01:00 |قاليباف: أسقطنا نحو 180 طائرة مسيرة واستهداف طائرة أف 35 ليس مجرد صدفة بل هو عملية ذات أبعاد فنية وتصميمية مختلفة
00:59 |قاليباف: ترامب لم يحقق هدفه بإسقاط القيادة وتدمير قدراتنا الهجومية والصاروخية وإيران ليست فنزويلا
00:59 |قاليباف: قبلنا وقف إطلاق النار بشكل مؤقت حتى يلبي العدو مطالبنا وفي الحرب الأخيرة حققنا تطورًا كبيرًا في مجال الدفاع الجوي
00:37 |قاليباف: أعلن الأميركيون الحصار لعدة أيام وهذا قرار متسرع وغير مدروس... من غير المعقول أن يتمكن الآخرون من عبور مضيق هرمز بينما لا نستطيع نحن
00:36 |قاليباف: أبلغت الوفد الأميركي في إسلام آباد أنه إذا تحركت كاسحة الألغام ولو قليلًا عن موقعها فسوف نطلق النار عليها حتمًا.. وطلبوا 15 دقيقة لإصدار الأمر بالعودة وقد فعلوا
00:35 |قاليباف: العدو لم يحقق أهدافه من خلال إصدار تحذيرات وطرح مهل ولذلك بدأ بإرسال الرسائل عبر الوسطاء
00:35 |قاليباف: لقد تعاملنا بحزم مع محاولة الولايات المتحدة إزالة الألغام ونعتبرها انتهاكًا لوقف إطلاق النار ووصلنا إلى حد المواجهة لكن العدو تراجع
00:34 |قاليباف: ترامب لم يحقق هدفه بتغيير النظام وتدمير قدراتنا الهجومية والصاروخية وإيران ليست فنزويلا
00:33 |قاليباف: شعبنا اليوم أكثر ثباتًا وتفاعلًا مقارنة بالحرب السابقة وهو يتواجد منذ ما يقرب من 50 ليلة في الشارع
00:31 |قاليباف: من الواضح أن إيران كانت في الحرب المفروضة الثالثة أقوى بمراحل مما كانت عليه في الماضي في مجالي الهجوم والتصميم
00:29 |قاليباف: لطالما قال إمامنا العظيم وإمامنا الشهيد: "لا تظنوا أن الثورة تعتمد علينا. هذه الثورة تعتمد على الله والأمة، وستستمر الأمور حتى في غيابنا"
00:28 |قاليباف: في حرب الأيام الاثني عشر تأخرنا لمدة 14 ساعة في الرد أما في الحرب المفروضة الثالثة فرغم استشهاد عدد من القادة بدأ ردنا فورًا
00:27 |رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في رسالة متلفزة للشعب الإيراني: بدأت الحرب المفروضة الثالثة بمكر الولايات المتحدة في خضم المفاوضات