جال النائب ملحم خلف في عدة مناطق جنوبًا، حيث شملت الجولة زيارةً تفقدية لبلدة قانا، اطّلع خلالها على حجم الأضرار قبل أن ينتقل إلى مستشفى تبنين الحكومي للاطلاع على أوضاع المستشفى والطاقم الطبي. وقدّم التعازي في مركز تبنين باستشهاد المسعف في الصليب الأحمر اللبناني حسن بدوي، مشيدًا بدور الفرق الإسعافية في أصعب الظروف.

وأكد خلف خلال جولته وقوفه إلى جانب أهل الجنوب، معتبرًا أن "ثباتهم يشكّل خط الدفاع الأول عن لبنان". وشدّد على "ضرورة مواكبة الهدنة بخطوات عملية تعزّز الاستقرار"، داعيًا إلى "تحصين الوحدة وإعلاء المصلحة الوطنية العليا في مواجهة المخاطر المحدقة". وأشار الى "أهمية وضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تشكل حماية للمدنيين والطواقم الطبية عند نشوب أي نزاع مسلح".

وشدد على أن "المرحلة المقبلة تستوجب خطابًا وطنيًا جامعًا يكرّس وحدة اللبنانيين، والتفافهم حول الدولة".

