لفتت كامالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة السابقة، بأن ترامب دخل في حرب وتم دفعه إليها من قبل نتنياهو، قائلة: "دعونا نكون واضحين في هذا الأمر، دخل حربًا لم يرغب بها شعب أميركا"، لافتة إلى أن واحدة من العواقب العديدة لذلك هي ارتفاع أسعار البنزين.

وشنت هاريس هجومًا لاذعًا على الإدارة الأميركية الحالية، مؤكدة: "نحن نتعامل مع أكثر حكومة رئاسية فسادًا وقسوة وعدم كفاءة في تاريخ الولايات المتحدة"، وتابعت واصفة ترامب بأنه "لا يفهم ما هي القوة الحقيقية ويقضي كل وقته في المبالغة ويتظاهر بأنه في الأساس نوع من رؤساء المافيا".

كما اعتبرت هاريس أن الهجوم على إيران هو "محاولة ضعيفة من ترامب لصرف الانتباه عن قضايا إبستين".

