كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

غارات وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر في غزة و"اليونسيف" تواصل تعليق عملها 

2026-04-19 09:38
خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر
في اليوم الـ١٩٢ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين بنيران الجيش "الإسرائيلي" في القطاع خلال ٢٤ ساعة.

وقالت مصادر فلسطينية :"إن المواطن يوسف حسن استشهد بنيران الجيش "الإسرائيلي" شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة .

كما استشهد المواطن أحمد هاني عبيد (٢٥ عامًا) متأثرا بجروح أصيب بها بنيران مسيرة "إسرائيلية" قبل نحو عام  شمالي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" نيرانها في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشنت طائرة "إسرائيلية" غارة على وراء الخط الأصفر بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي شرق خان يونس.

كما أطلقت آليات "إسرائيلية" النار شرق مدينة غزة.

وتواصل منظمة "اليونسيف" تعليق عملها الإغاثي شمال قطاع غزة في أعقاب استشهاد اثنين من الموظفين المحليين شرق مدينة غزة وهما ينقلان الماء للنازحين.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧٧٣ إضافة إلى ٢١٧١ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٦١ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٥٤٩ والمصابين ١٧٢٢٧٤".

وأوضحت الصحة أنها أضافت ١٩٦ شهيدًا للإحصائية التراكمية ممن اكتملت بياناتهم من بداية شهر نيسان/ أبريل.

