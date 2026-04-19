ما زالت قضية الشهيد السيد محمد عبد المحسن الموسوي، الذي ذهب ضحية إجرام السلطة في البحرين، تتفاعل على نحو متسارع. وفي تطور جديد، وجّه منتدى البحرين لحقوق الإنسان انتقادات حادة إلى السلطة في البحرين، معتبراً أن بيان وحدة التحقيق الخاصة الصادر في 16 نيسان/أبريل بشأن استشهاد المواطن السيد الموسوي أثناء احتجازه، يكشف عن محاولة لاحتواء الجريمة بدلًا من محاسبة مرتكبيها.

وأوضح المنتدى أن إحالة فرد واحد فقط إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء المفضي إلى الموت تمثل تقويضاً متعمداً لمسار العدالة، مشيراً إلى أن هذا التوصيف يُخفّف من طبيعة الجريمة التي وصفها بأنها قتل تحت التعذيب وفي سياق إخفاء قسري خارج إطار القانون.

وأضاف أن البيان الرسمي تجاهل، بحسب تعبيره، معطيات تشير إلى تعرض الضحية لتعذيب شديد وممنهج، كما أنكر واقع الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي استمر منذ توقيفه في 19 آذار/مارس 2026 وحتى الإعلان عن وفاته في 27 من الشهر ذاته.

وفي سياق متصل، اعتبر المنتدى أن الجهة التي تولّت التحقيق تفتقر إلى الحد الأدنى من الاستقلالية، لكونها تابعة للمؤسسة نفسها المتهمة بارتكاب الانتهاكات، واصفاً ذلك بتضارب مصالح واضح يفرغ أي تحقيق من مضمونه ويحوّله إلى إجراء شكلي.

وأشار إلى أن السلطات امتنعت عن نشر تقرير الطب الشرعي بشكل مستقل، ولم تمكّن عائلة الضحية من الاطلاع على الأدلة، معتبراً أن ذلك يعكس نهجاً ممنهجاً في التعتيم وإدارة الانتهاكات بدلاً من كشف الحقيقة.

ورأى المنتدى أن التعامل مع القضية كحادثة فردية يمثل تضليلاً للرأي العام، في ظل ما وصفه بنمط متكرر من الاعتقالات التعسفية وعودة متصاعدة لظاهرة الإخفاء القسري، إضافة إلى تقارير متواترة عن التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز.

وأكد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً مباشراً لالتزامات البحرين الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معتبراً أن ما جرى يرقى إلى مستوى الإفلات الممنهج من العقاب.

وطالب المنتدى بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وإعادة توصيف الجريمة بما يعكس خطورتها، ومحاسبة جميع المسؤولين بمن فيهم أصحاب القرار، إلى جانب الكشف عن مصير باقي المختفين قسرياً.

وشدد على أن الاقتصار على محاكمة عنصر واحد لن يعيد الثقة بالعدالة، مؤكداً أن العدالة الحقيقية تبدأ بالاعتراف الكامل بالحقيقة، لا بإعادة صياغتها أو التغطية عليها.

وكان المنتدى قد وثّق في بيان سابق اختفاء السيد محمد الموسوي وعدد من المواطنين في 19 آذار/مارس 2026 بعد خروجهم من مناسبة دينية في منطقة المحرق، لافتاً إلى أن عائلاتهم لم تتلق أي معلومات رسمية عن مصيرهم رغم البلاغات المقدمة.

