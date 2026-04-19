كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عين على العدو

حدث أمني صعب للعدو.. مقتل جنديين
عين على العدو

حدث أمني صعب للعدو.. مقتل جنديين "إسرائيليين" و9 جرحى في انفجار عبوة جنوب لبنان

2026-04-19 10:00
نشرت إذاعة جيش العدو "الإسرائيلي" تفاصيل الحادثة التي حصلت في كفركلا جنوب لبنان، حيث قُتل فيها جندي "إسرائيلي، وأُصيب 9 جنود آخرين. 

ووفق الإذاعة، "تعمل قوات "اللواء 769" في منطقة خط "الدفاع" (العدوان) الأمامي في جنوب لبنان، وخلال نشاط لقوة من الكتيبة 7106 في قرية كفركلا قرب المطلة، اصطدمت آلية هندسية من نوع D-9 تابعة للقوة بعبوة ناسفة زرعتها "منظمة" حزب الله".

ولفتت الإذاعة إلى أنّ "قوة مقاتلين إضافية كانت متواجدة بالقرب لتأمين الموقع، تضررت من انفجار العبوة، حيث قُتل الجندي، وأُصيب 9 جنود آخرين: أحدهم بجروح خطيرة، أربعة بجروح متوسطة، وأربعة بجروح طفيفة، وقد تم إخلاء المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وأوضحت الإذاعة أنّ "الجيش "الإسرائيلي" لا يزال يحقق في توقيت زرع العبوة في المكان".

وقد أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي ثانٍ على إثر انفجار العبوة الناسفة، وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، "إن القتيل هو الرقيب ليدور بورات، وهو مقاتل في اللواء 7106 (اللواء الإقليمي 769) قُتل في جنوب لبنان، بينما أُصيب 9 آخرون، بينهم إصابة خطرة".

حدث أمني صعب للعدو.. مقتل جنديين
حدث أمني صعب للعدو.. مقتل جنديين "إسرائيليين" و9 جرحى في انفجار عبوة جنوب لبنان
عين على العدو منذ 55 دقيقة
آنا بارسكي: فرص إنهاء الحرب ترتفع وسط نفي وتضارب في التصريحات
ألون بن دافيد: المفاوضات الإيرانية الأميركية تجعل طهران أقوى من أي وقت مضى
مستوطنو
حدث أمني صعب للعدو.. مقتل جنديين
حدث أمني صعب للعدو.. مقتل جنديين "إسرائيليين" و9 جرحى في انفجار عبوة جنوب لبنان
عين على العدو منذ 55 دقيقة
ملحم خلف جال في قانا وتبنين وأكد دعم صمود الأهالي
فعاليات تناشد الرئيس عون التواصل مع صديقه ترامب للضغط على العدو لإيقاف تفجير منازل
شكرًا إيران والمقاومة.. المقاومون تيجان على رؤوسنا
