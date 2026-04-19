نشرت إذاعة جيش العدو "الإسرائيلي" تفاصيل الحادثة التي حصلت في كفركلا جنوب لبنان، حيث قُتل فيها جندي "إسرائيلي، وأُصيب 9 جنود آخرين.

ووفق الإذاعة، "تعمل قوات "اللواء 769" في منطقة خط "الدفاع" (العدوان) الأمامي في جنوب لبنان، وخلال نشاط لقوة من الكتيبة 7106 في قرية كفركلا قرب المطلة، اصطدمت آلية هندسية من نوع D-9 تابعة للقوة بعبوة ناسفة زرعتها "منظمة" حزب الله".

ولفتت الإذاعة إلى أنّ "قوة مقاتلين إضافية كانت متواجدة بالقرب لتأمين الموقع، تضررت من انفجار العبوة، حيث قُتل الجندي، وأُصيب 9 جنود آخرين: أحدهم بجروح خطيرة، أربعة بجروح متوسطة، وأربعة بجروح طفيفة، وقد تم إخلاء المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وأوضحت الإذاعة أنّ "الجيش "الإسرائيلي" لا يزال يحقق في توقيت زرع العبوة في المكان".

وقد أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي ثانٍ على إثر انفجار العبوة الناسفة، وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، "إن القتيل هو الرقيب ليدور بورات، وهو مقاتل في اللواء 7106 (اللواء الإقليمي 769) قُتل في جنوب لبنان، بينما أُصيب 9 آخرون، بينهم إصابة خطرة".

