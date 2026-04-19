شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتداءات على المواطنين وعمليات اعتقال طالت عددًا من الشبان.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن جراء تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور، بينها حاجز صرة، وانتشرت في شارع فيصل والبلدة القديمة، حيث أطلقت قنابل الصوت، وداهمت شارع سفيان واعتقلت الشقيقين وليد ونائل قوقا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت فوريك وروجيب شرق المدينة، وسط انتشار عسكري مكثف.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي وانتشرت في شوارعها، قبل أن تنسحب عقب اعتقال الشاب محمد النيص.

كما داهمت بلدة عزون وقرية إماتين شرق المحافظة، ونفذت حملة اعتقالات طالت عددًا من الشبان، عُرف منهم: سيد بري، زيد بري، أمجد صوان، طارق غانم، أنس صوان، عبدالله بري، وعمر بري.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال رام الله، فيما تعرضت بلدة ترمسعيا لهجوم من قبل مجموعات من المستوطنين.

وفي القدس المحتلة، نفذت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، حيث داهمت عدة أحياء، منها اللوايزة، وعنتر، والجبل، والياسمين، واعتلت أسطح منازل المواطنين ونفذت عمليات تفتيش واسعة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام في مخيم شعفاط واعتقلت شابًا بعد مداهمة إحدى العمارات، إلى جانب اقتحام بلدة عناتا.

وفي محافظة أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان شمال المدينة، بينما اقتحمت في محافظة الخليل منطقة مثلث صافا في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق تصعيد ميداني متواصل، يترافق مع حملات دهم واعتقال واعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.

